Zar mislite da bi ministar u hrvatskoj Vladi nekome ostao dužan dvije kune, upitao je Vili Beroš u ponedjeljak novinare odgovarajući im na pitanje o incidentu s konobaricom u zadarskom kafiću i je li ostao dužan dvije kune za kavu.

- Incidenta nije bilo. Ja sam se jutros čuo s vlasnikom kafića. Moramo raditi na slici koju šaljemo prema svijetu i našim turistima. Kakav bih bio ministar zdravstva da sam ostao sjediti u tom kafiću sa stranim gostima, od kojih su neki imali maske, doduše ispod nosa, a da su konobari koji poslužuju bez maske - rekao je Beroš te istaknuo da je vrlo pristojno pokušao zamoliti da se maske stave.

- Međutim, nije mojoj molbi udovoljeno. Ispričavam se djelatnici ako je imala zdravstvene tegobe i moja isprika njoj, međutim imala mi je priliku to reći na licu mjesta. Nadalje, druga njena kolegica također nije nosila masku. Ima li i ona zdravstvene tegobe, nećemo polemizirati. Nisam ja bitan, nisu bitne ni te dvije kune, iako me to naravno kao čovjeka boli, jer to nikad ne bih napravio. Bitna je poruka koju šaljemo, tamo su bili gosti koji našu zemlju gledaju i kroz takva postupanja. Želimo poslati poruku sigurnosti - objasnio je Beroš.

On je u Zadru za vikend cijepio građane u košarkaškom domu Krešimira Ćosića. U nedjelju je htio popiti kavu u centru grada, no na kraju je napustio kafić jer konobarica nije nosila masku. Napustio je demonstrativno kafić, nakon čega se počelo pričati i pisati kako je ostao dužan dvije kune.

Ministar je prijetio i tužbama onima koji to izjavljuju tvrdeći da to nije istina, a i sam vlasnik kafića Josip Kadija je medijima izjavio da nije ostao dužan.

Ante Babić, šef zadarskoga gradskog stožera civilne zaštite ispričao nam je kako je nakon nesporazuma u zadarskom kafiću kolega Mate Lukić s postrojbom nadzirao lokale poštuju li se epidemiološke mjere.