Zar mislite da bi ministar u hrvatskoj Vladi nekome ostao dužan dvije kune, rekao je Vili Beroš na pitanje novinara što se dogodilo u Zadru i je li u zadarskom kafiću ostao dužan dvije kune za kavu.

- Incidenta nije bilo. Ja sam se jutros čuo s vlasnikom kafića. Moramo raditi na slici koju šaljemo prema svijetu i našim turistima. Kakav bih bio ministar zdravstva da sam ostao sjediti u tom kafiću sa stranim gostima, od kojih su neki imali maske, doduše ispod nosa, a da su konobari koji poslužuju bez maske. Vrlo pristojno sam pokušao zamoliti da se maske stave, međutim nije mojoj molbi udovoljeno. Ispričavam se djelatnici ako je imala zdravstvene tegobe i moja isprika njoj, međutim imala mi je priliku to reći na licu mjesta. Nadalje, druga njena kolegica također nije nosila masku. Ima li i ona zdravstvene tegobe, nećemo polemizirati. Nisam ja bitan, nisu bitne ni te dvije kune, iako me to naravno kao čovjeka boli, jer to nikad ne bih napravio. Bitna je poruka koju šaljemo, tamo su bili gosti koji našu zemlju gledaju i kroz takva postupanja. Želimo poslati poruku sigurnosti - rekao je Beroš.

Komentirao i sinoćnju polemiku moraju li djelatnici na otvorenom nositi maske.

- Naputci Stožera su jasni, ako priđete nekome bliže od dva metra, a to morate ukoliko poslužujete goste, potrebno je nositi maske. Zbog svoje zaštite, ali i zaštite drugih. Bit će mi drago ako ova priča potencira tu svijest. Ali, kao ministar, čovjek i liječnik ne mogu pristati da me netko optužuje da sam ostao dužan dvije kune. Platio sam, piće nisam konzumirao, upravo zbog te poruke koju šaljem. Više nemam tu što komentirati - zaključio je Beroš.

Dodao je i kako je svjestan da ga se prozivalo radi nekih situacija prošlog ljeta, vjerojatno misleći na proslave po izbornim stožerima na parlamentarnim izborima.

- Ne bježim od toga, ali ajmo izvući zajedno pouke iz svega od toga i ubuduće se ponašati epidemiološki odgovorno - istaknuo je.