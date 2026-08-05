Pet riječnih konvoja zapeli su u Mohovskom kanalu u Dunavu

Pet riječnih konvoja austrijske tvrtke DDSG Logistics zapelo je u Mohovskom kanalu, nekoliko kilometara zapadno od Iloka, zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, doznaje Jutarnji list. Riječ je o brodskim potiskivačima s teretnim baržama koje su plovile uzvodno prema Mađarskoj, Slovačkoj, Austriji i Njemačkoj. Konvoji su ostali zarobljeni u jednom od najkritičnijih plovidbenih uskih grla hrvatskog dijela Dunava. Mohovski kanal dug je 4,5 kilometra, na pojedinim mjestima dubina pada ispod dva metra, a stjenovito dno često stvara probleme brodovima dubljeg gaza.

Na hrvatskom dijelu Dunava kod Batine izmjeren je povijesni minimum vodostaja od -147 centimetara, što je 20 centimetara niže od dosadašnjeg rekorda iz 1909. godine. Zbog dugotrajne suše posljedice niskog vodostaja osjećaju se diljem srednjeg i donjeg toka Dunava. Prema riječima mještana, austrijski brodovi u kanalu stoje već desetak dana, a hrvatske službe redovito obilaze plovila. Nije potvrđeno nalazi li se posada još uvijek na brodovima.

Unatoč problemima za veće teretne brodove, Lučka kapetanija zasad nije izdala zabranu plovidbe Dunavom. Stručnjaci godinama upozoravaju da su za trajno rješavanje problema Mohovskog kanala potrebni zahvati poput uklanjanja podvodnih prepreka i produbljivanja plovnog puta, no oni još nisu provedeni.