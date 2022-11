Pet velikih svjetskih novina traže američku vlast da prekine progon Juliana Assangea

Pet glasila (The New York Times, The Guardian, El Pais, Le Monde i Der Spiegel) pozvalo je u ponedjeljak američku vladu da prekine progon osnivača Wikileaksa Juliana Assangea zbog objavljivanja velikog broja tajnih dokumenata.

Protiv pedesetjednogodišnjeg Australca podignuta je tužba u Sjedinjenim Državama zbog toga što je od 2010. objavio više od 700.000 povjerljivih dokumenata o američkim vojnim i diplomatskim aktivnostima, napose u Iraku i u Afganistanu, o čemu je pisalo ovih pet glasila. Prijeti mu 175 godina zatvora.

Pošto je sedam godina bio zatvoren u ekvatorskom veleposlanstvu u Londonu, 2019. ga je uhitila britanska policija i trenutno je u zatvoru visoke sigurnosti blizu Londona dok iščekuje odgovor suda na žalbu na odluku britanske vlade da ga izruči.

"Prikupljati i objavljivati osjetljive informacije kad je to u javnom interesu glavni je dio svakodnevnog novinarskog posla", pišu glavni urednici i direktori pet novina.

"Bude li se taj posao kriminalizirao, uvelike će oslabjeti ne samo kvaliteta javne rasprave, nego i naše demokracije", upozorili su.

Ocjenjuju da je "dvanaest godina nakon prvih objava" došlo "vrijeme da američka vlada odustane od kaznenog progona Juliana Assangea", "objavljivanje nije kazneno djelo".

Autori ističu da se zakon iz 1917. o borbi protiv špijuniranja, na koji se sud pozvao u vrijeme kada je predsjednik bio Donald Trump, "nikad nije primjenjivao na novinare, medije i nakladnike".

"Takva optužnica je opasan presedan" i "prijeti slobodi informiranja".

Prošlog mjeseca je američki ministar pravosuđa Merrick Garland objavio nove smjernice koje više štite novinare, ali nije rekao kako bi one mogle utjecati na Juliana Assangea.

Smjernice omogućuju progon novinara za koje postoji sumnja da djeluju kao agenti strane sile i preporučuju pojedinačan pristup slučajevima koji se odnose na osobe koje nisu nužno novinari u tradicionalnom smislu riječi.

