Petek: Zagreb propada uz Bandića, premijer ga podržava

<p>Predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini <strong>Renato Petek</strong> ustvrdio je u ponedjeljak, komentirajući minus Zagrebačkog holdinga od 140 milijuna kuna u prvom polugodištu, da Zagreb propada pod vlašću <strong>Milana Bandića</strong>, uz svesrdnu podršku premijera.</p><p>Petek je na konferenciji za novinare rekao da polugodišnje izvješće Holdinga za 2020., gdje je iskazan gubitak od 140 milijuna kuna, jasno pokazuje da su Holding i Zagreb povezane posude.</p><p>- Ako se Zagreb stalno zadužuje, a trenutni je gubitak u gradskoj blagajni 1,3 milijardi kuna, onda niti u Holdingu ne može biti dobro - kaže.</p><p>No, očito je da premijer <strong>Andrej Plenković</strong> i dalje podržava Bandića bez obzira na povremene disonantne tonove u medijima.</p><p>- Kada treba podržati ključne točke koje su važne Bandiću HDZ je, pa i na zadnjoj sjednici, podigao ruke za to - ističe Petek.</p><p>Obrazloženje Holdinga da je financijska kriza uzrokovana ekonomskom krizom povezanom s koronavirusom i potresom dijelom je opravdano, ali zapravo se radi o strateškim problemima u odgovornom i ozbiljnom upravljanju tvrtkom.</p><p>- Financijska situacija u Holdingu povezana je sa zapošljavanjem po babi, stričevima i stranačkim linijama - tvrdi Petek navodeći da je u prvoj polovici godine, unatoč krizi, Holding zaposlio više od 80 ljudi, što je troškove za zaposlene povećalo za 65 milijuna kuna.</p><p>Ne radi se samo o odnosno manjku prihoda zbog epidemije, jer je zbog krize ostvareno samo 14 milijuna manje prihoda. </p><p>- Zagreb doslovno propada pod vlašću Milana Bandića i uz svesrdnu podršku premijera Plenkovića, odnosno HDZ-a - konstatirao je Petek.</p><p>Znakovito je da Holding ne želi objaviti podatke niti ostvarene prihode od prodaje odmarališta uz Jadransko more.</p><p>Prodane su dvije parcele u Novom Vinodolskom, procijenjena vrijednost bila je oko tri milijuna kuna, a zasad se ne zna kome su prodane. S obzirom da se nalaze u blizina objekta s više stanova koji je bio pod istragom USKOK-a, a glasi na Bandićeva kuma <strong>Milana Penavu</strong>, Petek se pita je li to povezano.</p><p>Javni natječaj rezultirao je i prodajom ZET-ovog odmarališta na Velom Lošinju, procjena je bila 21 milijun kuna, no nepoznato je tko je kupio i koliki su ostvareni prihodi.</p><p>- Spominje se da se u prodaju krenulo zbog interesa ruskog vlasnika koji je na tom otoku vlasnik više objekata. Vidjet ćemo je li to povezano s time što je Bandić dobio orden od ruskog predsjednika Vladimira Putina - kaže Petek.</p>