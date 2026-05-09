Peter Magyar položio prisegu: Novi mađarski premijer najavio obračun s Orbanovim nasljeđem

Piše HINA,
Foto: Bernadett Szabo

Vođa desnog centra i proeuropski konzervativac preuzeo je dužnost premijera nakon uvjerljive parlamentarne pobjede, najavivši reforme, borbu protiv korupcije i povratak zamrznutih EU sredstava

Vođa desnog centra Peter Magyar položio je u subotu prisegu za mađarskog premijera, a na dužnost je došao na temelju predizbornih obećanja o promjenama nakon godina ekonomske stagnacije i zategnutih odnosa Mađarske pod vodstvom svog prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. Peter Magyar postao je novi mađarski premijer, nakon glasovanja u parlamentu izabranom 12. travnja u kojem je uvjerljivo pobijedio nacionalista Orbana. Proeuropski konzervativac, koji se pojavio na mađarskoj političkoj sceni prije samo dvije godine, izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim suzdržanim glasom u parlamentu u kojem njegova stranka Tisza drži 141 od 199 zastupničkih mandata.

Izbor premijera održan je u Orbanovoj odsutnosti jer je dao ostavku na svoje zastupničko mjesto.

Nakon euforije izborne pobjede, u kojoj su Mađari plesali i pjevali na ulicama Budimpešte, očekivanja su velika za čovjeka koji je obećao "promjenu režima" kako bi se okončala korupcija i napadi na slobode koji su obilježili Orbanovu 16-godišnju vladavinu.

Mađarska se također suočava s brojnim ekonomskim izazovima, počevši od gospodarstva koje stagnira i pogoršanja javnih usluga, što zahtijeva strukturne reforme koje će potrajati.

Magyar, svjestan da razdoblje medenog mjeseca možda neće potrajati, željan je usvojiti reforme kako bi se vratila europska sredstva zamrznuta zbog kršenja vladavine prava.

To je posebno važno jer se Mađarska suočava s rokom u kolovozu, kada bi mogla izgubiti 10 milijardi eura iz plana oporavka nakon covida.

Prošli tjedan Peter Magyar otputovao je u Bruxelles, gdje je održao neformalne sastanke s čelnicima EU-a nadajući se da će osigurati isplatu tih sredstava do kraja svibnja, na što računa kako bi ispunio svoja predizborna obećanja.

Iako ga dočekuje raširenih ruku, Bruxelles bi ipak mogao pričekati usvajanje konkretnih reformi prije nego što ispuni njegova očekivanja.

Magyar se već obvezao pridružiti Uredu europskog javnog tužitelja, boriti se protiv korupcije i osigurati neovisnost pravosuđa i medija.

Da bi to postigao, ima znatnu slobodu zahvaljujući svojoj dvotrećinskoj većini u parlamentu, gdje je njegova stranka Tisza osvojila 141 od 199 mjesta.

Također je zaprijetio izmjenom Ustava kako bi prisilio predsjednika Tamasa Sulyoka, bliskog saveznika Viktora Orbana, na odlazak ako potonji odbije dati ostavku, te smjenom "svih marioneta koje je Orbanov sustav imenovao na ključne pozicije", uključujući glavnog tužitelja i predsjednika Ustavnog suda.

