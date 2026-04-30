NAJDUGOVJEČNIJI PREMIJER U EU

Plenković za CNN: Polažemo velike nade u Petera Magyara!

Piše HINA,
Polažemo velike nade u Petera Magyara, nadolazećeg mađarskog premijera, rekao je u srijedu Andrej Plenković u razgovoru za CNN u kojem je naglašeno da je hrvatski šef vlade sada najdugovječniji premijer unutar EU-a

„Kad je riječ o europskoj ulozi Mađarske, polažemo velike nade u Magyara”, poručio je Plenković iz Dubrovnika u razgovoru s CNN-ovim Richardom Questom. Peter Magyar, čelnik oporbene Tisze, u travnju je premoćnom pobjedom na parlamentarnim izborima i dovršio 16 godina vladavine Viktora Orbana.

Hrvatski premijer ponovno je pozdravio što je Budimpešta nakon izbora ukinula blokadu 90 milijardi eura vrijednog zajma Ukrajini – 60 za obranu, a 30 za proračunske potrebe. 

"Na više bilateralnoj razini, imamo sada početnih nekoliko mjeseci nove vlade u Budimpešti da stavimo na stol sva otvorena pitanja i pokušamo ih brzo riješiti i uspostaviti iskreno partnerstvo i prijateljske odnose", dodao je.

Quest ga je podsjetio da je odlaskom Viktora Orbana sad on najdugovječniji premijer unutar Europske unije.

Plenković je odgovorio da je to „odgovornost koju je voljan nositi na svojim ramenima” i koristiti svoje iskustvo i znanje, hrvatski utjecaj, ali i osobnu perspektivu da bi pridonio europskoj raspravi o gorućim temama poput obrane, konkurentnosti ili novom sedmogodišnjem proračunu.

Plenković se za CNN javio iz Dubrovnika sa skupa Inicijative triju mora, kazavši da članice tog formata pronalaze načine kako „pojačati otpornost” i međusobnu pomoć radi jačanja energetske sigurnosti. 

