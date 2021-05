U večerašnjoj emisiji 'Otvoreno' na HTV-u je bilo riječi o rezultatima jučerašnjeg prvog kruga lokalnih izbora. U emisiji su gostovali Sandra Benčić (Možemo!), Arsen Bauk (SDP), Igor Peternel (Domovinski pokret) i Mario Kapulica (HDZ).

Sandra Benčić se osvrnula na gotovo samostalnu većinu u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

- Hvala svima koji su nam dali povjerenje za upravljanje Zagrebom i poručili da žele pravu promjenu. Naš program i sve tijekom kampanje iznosili smo s oprezom i naglascima na kratkoročno, srednjoročno i dugoročno, i te promjene ćemo zaista ispuniti i provesti. Prvo idemo na promjenu modela upravljanja, restrukturiranje Gradske uprave, vanjsku reviziju financija, restrukturiranje broja gradskih ureda. Svi oni koji dobro i zakonito rade nemaju se čega bojati jer mi ćemo povećati efikasnost ali alocirati velik broj ljudi na nove poslove - poslove obnove. Vratit ćemo neke usluge koje su bile 'outsourcane'. U tom smislu ćemo napraviti preustroj zaposlenika. Svi koji nas pokušavaju predstaviti kao nekoga tko će sada sve otpustiti itd., to su paušalne i neutemeljene ocjene. Mi prvi poštujemo radnička prava, ali smo i oni koji će tražiti da taj rad bude efikasan i koristan - rekla je.

Napetosti između Benčić i Peternela

Igor Peternel se osvrnuo na Škorinu izjavu da će 'raskrinkati' Tomislava Tomaševića.

- Preostaje nam da građanima objasnimo tko se krije iza platforme Možemo, iza Tomaševića, da se tu ne radi ni o kakvim entuzijastima zbog ostavštine Bandića ili aktivistima za okoliš, nego o dobro organiziranoj političkoj ideološkoj lijevoj platformi, koja je franšiza jednog stranog instituta, od Zelenih u Njemačkoj, Možemo u Makedoniji, preko Grčke i Hrvatske... Već je objašnjeno ovih dana to u našoj prekršajnoj prijavi, radi se o Stiftung institutu...

- To vam znači zakonodavni - poručila mu je Benčić.

- Dobro znam, ja se bavim vama već 12 godina. Tu ništa nije nejasno, to je uzurpacija ljudskih prava kako bi se prodavala ideologija iza pojma ljudskih prava - odgovorio je Peternel na što mu je Benčić poručila da su "politička stranka nastala na platformi zelene ljevice".

- To je čista ideologizacija - kaže Peternel.

- Mi smo zeleno-lijeva stranka. Nikada to nismo skrivali. Bilo nam je jako zabavno kada su kolege putem billboarda pokušavali nas blatiti stavivši lubenicu na sliku - rekla je Benčić, a Peternel je poručio kako oni to nisu radili.

- Nikad se nismo skrivali iza nadideoloških tema i jasno smo rekli koji je naš vrijednosni spektar. Naravno da ne utječu na nas strani utjecaji, ali smo u komunikaciji s europskim Zelenima. Pa ovdje imamo stranke koje su dio europskih obitelji, EPP-a - uzvratila je Benčić.

'Rodno ispravni semafori'

- U vašem statutu piše da se ulazi u stranku da se prvo stažira, imate cijeli niz ideološki prijepornih stvari, rodno ispravne znakove i semafore, dovlačite stvar do apsurda, dolazite do uređenja semafora, znakova, pješačkih prijelaza... To je nevjerojatno. Potrebno je građanima reći tko ste i što ste. Vi ste zagovaratelji jedne ideologije za koju čisto sumnjam da ima podršku preko 50% građana Zagreba.

- Ovo je temeljna razlika između političke opcije koju zastupamo, koja ide s porukama koje ne dijele, i ovime čime Škoro kontinuirano nastupa: podjele poruka i mržnje, rekla je Benčić.

- Ne, g. Škoro je vrlo uključiv - rekao je Peternel i pozvao sve da se pridruže obrani tradicionalnih vrijednosti.

Mario Kapulica (HDZ) je kazao kako i platforma Možemo i Domovinski pokret imaju i dosta zajedničkih stvari, a to je prije svega odnos prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Naglasio je da su zajednički potpisivali razne inicijative za smjenu ministara u Vladi HDZ-a. Dodao je kako je izborni cilj HDZ-a bio ostvariti pobjedu u što više županija, gradova i općina. Kapulica je istaknuo da rezultati prvog kruga lokalnih izbora pokazuju da će HDZ taj cilj i ostariti.

Poručio je i da je imperativ Možemo! pobijediti u Zagrebu, na što mu je Benčić odgovorila da je cilj bio ući u gradska vijeća i u mjestima gdje su se kandidirali. Kapulica je naglasio kako uopće nema dvojbe tko je pobjednik ovih izbora, ali da treba čestitati onima koji su svoje ciljeve ostvarili.

Poručio je kako je HDZ-ov kandidat ostvario bolje rezultate od prethodnih HDZ-ovih kandidata.

- To su mali koraci za onu ambiciju koji HDZ ima u Zagrebu, mi ćemo sasvim sigurno izvući poruku od ovih izbora. Morat ćemo bolje komunicirati s građanima grada Zagreba, morat ćemo drugačije gledati naše gradske četvrti - rekao je.

Arsen Bauk (SDP) je poručio kako njegova stranka vide saveznike u platformi Možemo, kao i ostale stranke koje imaju sličan svjetonazor.

- Mi vidimo one od centra na lijevo kao saveznike da na sljedećim parlamentarnim izborima smijenimo HDZ s vlasti. Prema ovim rezultatima pred nama je težak zadatak - poručio je.

- U Zagrebu i Splitu je HDZ bio na vlasti, građani su izabrali promjene i mi moramo vidjeti i dobro se zamisliti zbog čega su ta dva grada građani kao nosioce promjene na lijevo izabrali neke druge, a ne SDP. To naravno, zahtjeva raspravu u prvenstveno u stranci - poručio je.