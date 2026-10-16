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'UVIJEK SMO MI KRIVCI'

Peternel nakon nazi kortea Torcide: 'Nećemo šutjeti, idemo dalje, #ZDS #hrvatska'

Piše Iva Tomas,
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Peternel nakon nazi kortea Torcide: 'Nećemo šutjeti, idemo dalje, #ZDS #hrvatska'
Foto: Pixsell/Canva
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Nastavit ćemo govoriti, objašnjavati i otvarati pitanja o kojima se predugo pokušava nametnuti samo jedno mišljenje. Nastavljamo dalje, jasno, odlučno i bez uzmicanja - objavio je Peternel

Saborski zastupnik iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Igor Peternel na svojem Facebook profilu osvrnuo se na reakcije koje su uslijedile nakon jučerašnjeg kortea Torcide.

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- Još jučer sam predvidio što će se danas početi događati. Očito im nedostaje maštovitosti jer se uvijek iznova služe istim obrascima. Mi koji se u politici zalažemo za normalno nacionalno društvo, slobodno od nametanja postkomunističkih elita, njihove verzije istine, njihove interpretacije povijesti i projugoslavenskih narativa, proglašeni smo krivcima za ono što se događa oko Torcide.

E, pa tako neće ići! Sve te igre smo već odigrali. Sve znamo.

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Nećemo šutjeti niti odustati od svojih stavova. Čak ćemo i pojačati. Jer sve što se događa posljedica je VAŠEG upravljanja ovim društvom. Nastavit ćemo govoriti, objašnjavati i otvarati pitanja o kojima se predugo pokušava nametnuti samo jedno mišljenje. Nastavljamo dalje, jasno, odlučno i bez uzmicanja. #ZDS #hrvatska - objavio je.

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Komentari 2
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Njegova politička orijentacija nikad nije bila tajna. Još 2007. predovio je povorku torcidaša odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend”, jedna od simbola Trećeg Reicha.
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Prijedlozi dvaju pravilnika nalaze se u javnom savjetovanju od 14. listopada do 13. studenoga, do ponoći. Zainteresirani građani i poslovni subjekti svoje komentare mogu poslati putem portala e-Savjetovanja

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