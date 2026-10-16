Peternel nakon nazi kortea Torcide: 'Nećemo šutjeti, idemo dalje, #ZDS #hrvatska'

Saborski zastupnik iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Igor Peternel na svojem Facebook profilu osvrnuo se na reakcije koje su uslijedile nakon jučerašnjeg kortea Torcide.

- Još jučer sam predvidio što će se danas početi događati. Očito im nedostaje maštovitosti jer se uvijek iznova služe istim obrascima. Mi koji se u politici zalažemo za normalno nacionalno društvo, slobodno od nametanja postkomunističkih elita, njihove verzije istine, njihove interpretacije povijesti i projugoslavenskih narativa, proglašeni smo krivcima za ono što se događa oko Torcide.

E, pa tako neće ići! Sve te igre smo već odigrali. Sve znamo.

Nećemo šutjeti niti odustati od svojih stavova. Čak ćemo i pojačati. Jer sve što se događa posljedica je VAŠEG upravljanja ovim društvom. Nastavit ćemo govoriti, objašnjavati i otvarati pitanja o kojima se predugo pokušava nametnuti samo jedno mišljenje. Nastavljamo dalje, jasno, odlučno i bez uzmicanja. #ZDS #hrvatska - objavio je.