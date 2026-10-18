Petero ljudi izgubilo je život u požaru u Omišu: 'Ivana je kćer zaštitila svojim tijelom i spasila'

Dva mjeseca od omiškog požara, najrazornijeg nakon kornatske tragedije, Omiš se oporavlja u materijalnom, ali, nažalost, ne i u životnom smislu jer stanovnici na posljednja počivališta ispraćaju sumještane koji su nastradali i podlegli teškim ozljedama zadobivenim u vatrenoj stihiji. Peta žrtva omiškog požara podlegla je protekli tjedan teškim ozljedama u splitskoj bolnici - nažalost, druga iz iste obitelji.

U strašnoj noći 14. kolovoza vatra je progutala mladu sezonsku radnicu Draganu Antešević (34) iz Kotor Varoša u BiH. Dragana je nastradala na predjelu Male luke pokušavajući pobjeći pred vatrenom stihijom. Nije uspjela.

Više od 40 ljudi zatražilo je liječničku pomoć, od kojih je dio zbog težine ozljeda zadržan na bolničkom liječenju u Kliničkoj bolnici Split, a pet teško ozlijeđenih prevezli su u Zagreb na daljnje liječenje. Sa strepnjom su svi pratili svaku vijest koja je dolazila od liječnika, kako iz Splita tako i iz Zagreba.

U međuvremenu je životnu bitku u splitskoj bolnici izgubio Drago Lelas (79), dugogodišnji vatrogasac, koji nije želio napustiti svoju obiteljsku kuću nego je ostao gasiti požar, u kojem je, nažalost, pretrpio smrtonosne ozljede. Nedugo nakon njega ozljedama je podlegla sezonska radnica iz BiH Katica Nikolić (58), koja je radila s preminulom Draganom Antešević.

Među ozlijeđenima bilo je i pet članova jedne obitelji. Otac, majka, sin, snaha i unuka. Sin i snaha, njihova malodobna kći i jedan ozlijeđeni mladi muškarac liječenje su nastavili u zagrebačkim bolnicama. Njihovo je stanje, kako su javnost obavještavali liječnici, bilo i još je neizvjesno, ali trenutačno je stabilno.

Onda je prije nekoliko dana stigla tužna vijest iz KBC-a Sestre milosrdnice iz Zagreba. Ivana Kovačić, 41-godišnja žena koja je svojim tijelom, kako su nam rekli susjedi, pokušala zaštititi svoju malodobnu kćer od vatre, podlegla je teškim ozljedama. Tiho su je pokopali na omiškom groblju.

I kad se mislilo da je tu kraj zlokobnim vijestima, u splitskoj bolnici teške ozljede prekinule su život i 70-godišnjeg Joze Kovačića. Tuga je ponovno zavladala omiškim krajem. Vjerovali su da će svi koji se liječe i za spas čijeg života liječnici ulažu nadljudske napore izvojevati svoju najtežu životnu bitku.

Omišani, nažalost, ne prestaju ispraćati svoje najmilije koji su preminuli od posljedica ozljeda zadobivenih u vatrenoj stihiji koja je te kolovoške noći gutala sve pred sobom. Doduše, građani pokušavaju zaboraviti sve strahote koje im je požar prouzročio i u tome uspijevaju sve dok riječi ne utihnu jer najteže je ipak, poručuju, obiteljima koje su izgubile svoje najmilije.

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić svakodnevno je, govori nam, u kontaktu s kolegama liječnicima i u Splitu i u Zagrebu.

- Teško je, materijalno će se nadoknaditi, ali ljudski život ne može se vratiti. Bili smo i bit ćemo na pomoći nastradalim obiteljima. Teško je jer je ovaj razorni požar, nažalost, odnio pet ljudskih života. Omiš će proglasiti i dan žalosti - rekao nam je gradonačelnik Močić.