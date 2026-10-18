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Petero ljudi izgubilo je život u požaru u Omišu: 'Ivana je kćer zaštitila svojim tijelom i spasila'

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
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Petero ljudi izgubilo je život u požaru u Omišu: 'Ivana je kćer zaštitila svojim tijelom i spasila'
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Obitelji i poznanici opraštaju se od svojih sumještana stradalih u velikom požaru. U jednoj obitelji već dvoje ljudi je umrlo, a ostali su u bolnici...

Dva mjeseca od omiškog požara, najrazornijeg nakon kornatske tragedije, Omiš se oporavlja u materijalnom, ali, nažalost, ne i u životnom smislu jer stanovnici na posljednja počivališta ispraćaju sumještane koji su nastradali i podlegli teškim ozljedama zadobivenim u vatrenoj stihiji. Peta žrtva omiškog požara podlegla je protekli tjedan teškim ozljedama u splitskoj bolnici - nažalost, druga iz iste obitelji.

U strašnoj noći 14. kolovoza vatra je progutala mladu sezonsku radnicu Draganu Antešević (34) iz Kotor Varoša u BiH. Dragana je nastradala na predjelu Male luke pokušavajući pobjeći pred vatrenom stihijom. Nije uspjela.

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Više od 40 ljudi zatražilo je liječničku pomoć, od kojih je dio zbog težine ozljeda zadržan na bolničkom liječenju u Kliničkoj bolnici Split, a pet teško ozlijeđenih prevezli su u Zagreb na daljnje liječenje. Sa strepnjom su svi pratili svaku vijest koja je dolazila od liječnika, kako iz Splita tako i iz Zagreba.

U međuvremenu je životnu bitku u splitskoj bolnici izgubio Drago Lelas (79), dugogodišnji vatrogasac, koji nije želio napustiti svoju obiteljsku kuću nego je ostao gasiti požar, u kojem je, nažalost, pretrpio smrtonosne ozljede. Nedugo nakon njega ozljedama je podlegla sezonska radnica iz BiH Katica Nikolić (58), koja je radila s preminulom Draganom Antešević.

Među ozlijeđenima bilo je i pet članova jedne obitelji. Otac, majka, sin, snaha i unuka. Sin i snaha, njihova malodobna kći i jedan ozlijeđeni mladi muškarac liječenje su nastavili u zagrebačkim bolnicama. Njihovo je stanje, kako su javnost obavještavali liječnici, bilo i još je neizvjesno, ali trenutačno je stabilno.

Onda je prije nekoliko dana stigla tužna vijest iz KBC-a Sestre milosrdnice iz Zagreba. Ivana Kovačić, 41-godišnja žena koja je svojim tijelom, kako su nam rekli susjedi, pokušala zaštititi svoju malodobnu kćer od vatre, podlegla je teškim ozljedama. Tiho su je pokopali na omiškom groblju.

I kad se mislilo da je tu kraj zlokobnim vijestima, u splitskoj bolnici teške ozljede prekinule su život i 70-godišnjeg Joze Kovačića. Tuga je ponovno zavladala omiškim krajem. Vjerovali su da će svi koji se liječe i za spas čijeg života liječnici ulažu nadljudske napore izvojevati svoju najtežu životnu bitku.

Omišani, nažalost, ne prestaju ispraćati svoje najmilije koji su preminuli od posljedica ozljeda zadobivenih u vatrenoj stihiji koja je te kolovoške noći gutala sve pred sobom. Doduše, građani pokušavaju zaboraviti sve strahote koje im je požar prouzročio i u tome uspijevaju sve dok riječi ne utihnu jer najteže je ipak, poručuju, obiteljima koje su izgubile svoje najmilije.

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Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić svakodnevno je, govori nam, u kontaktu s kolegama liječnicima i u Splitu i u Zagrebu.

- Teško je, materijalno će se nadoknaditi, ali ljudski život ne može se vratiti. Bili smo i bit ćemo na pomoći nastradalim obiteljima. Teško je jer je ovaj razorni požar, nažalost, odnio pet ljudskih života. Omiš će proglasiti i dan žalosti - rekao nam je gradonačelnik Močić.

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