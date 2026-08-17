'Dragana, čuvaj me odozgo': Srceparajuća objava djevojke čija je sestra poginula u požaru

U strašnom požaru koji je prošlog tjedna zahvatio Omiš i okolicu život je izgubila 34-godišnja Dragana Antešević iz Kotor Varoši u Bosni u Hercegovini. Dragana je stigla u Hrvatska odraditi sezonu, nestala je tijekom bijega od požara...

Odmah je pokrenuta velika potraga, tražili su je policija, HGSS, građani... Nažalost, pronašli su njezino beživotno tijelo.

Od stradale Dragane se emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostila njezina sestra Nina Slavnić, javlja Dnevni Avaz.

- Moja Dragana, moja sestra, moja jedina... Još uvijek ne mogu prihvatiti da te više nema. Čekam da se pojaviš, da čujem tvoj glas, da te zagrlim i da mi kažeš da će sve biti dobro. A onda me stvarnost ponovo zaboli i shvatim da je ovaj put život odnio tebe, a meni ostavio prazninu koju ništa i nitko nikada neće moći popuniti. Bila si moja sestra. Moja krv. Dio mene. I što god da se dogodi u životu, gdje god da odem i koliko god godina da prođe, jedan dio mene će zauvijek ostati uz tebe - napisala je Nina.

Odmah je nastavila:

- Ne mogu se oprostiti od tebe, jer se od sestre ne oprašta. Samo ću naučiti živjeti s tim da te ne mogu zagrliti, ali ću te nositi u sebi dok god dišem. Pričat ću o tebi. Čuvat ću tvoje ime. Čuvat ću sve naše uspomene, svaki osmijeh, svaku riječ, svaki trenutak koji smo imale. I kada mi bude najteže, zatvorit ću oči i zamišljati da si tu. Oprosti mi za sve što sam nekad rekla, za sve trenutke kada možda nisam znala koliko ti značim i koliko ti meni značiš. Da sam samo znala da će nam jedan dan biti posljednji, zagrlila bih te jače. Rekla bih ti još tisuću puta koliko te volim. Ne bih te pustila iz zagrljaja. Tvoj odlazak je ostavio rupu u mom srcu koju ništa neće izliječiti. Ali želim vjerovati da si sada na nekom mjestu gdje nema straha, nema bola, nema vatre ni suza. Želim vjerovati da si pronašla mir koji si zaslužila. A ja ću te tražiti u svemu lijepom. U nebu, u zalasku sunca, u pjesmama koje će me podsjetiti na tebe, u svakom trenutku kada mi srce zadrhti od uspomene. Ako me negdje čuješ, želim samo da znaš jedno: VOLIM TE. Voljet ću te dok god postojim. Nisi otišla iz mog života, Dragana. Samo si otišla tamo gdje ja još ne mogu doći. I jednog dana, kada se ponovo sretnemo, obećavam ti da ću te zagrliti najjače što mogu. Do tada, spavaj mirno, moja seko. Čuvaj me odozgo, kao što si nekada čuvala mene. A ja ću tebe čuvati u svom srcu do posljednjeg daha - napisala je neutješna Nina u emotivnoj objavi, prenosi Avaz.

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