Peti krug porezne reforme ide u drugo čitanje: Stopa poreza na dohodak snizit će se za 4 posto?

Hrvatski sabor u srijedu je u drugo čitanje poslao zakonske prijedloge iz petog kruga porezne reforme kojima se predlaže snižavanje stopa poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto

<p>Riječ je o četiri prijedloga izmjena zakona, o porezu na dohodak, porezu na dobit, porezu na dodanu vrijednost (PDV) te o fiskalizaciji u prometu gotovinom.</p><p>Prema najavama iz Vlade, novim se krugom ukupno porezno rasterećenje penje na 10 milijardi kuna, a raste i prema 11 milijardi, kada se dodaju i neoporezivi primici, primjerice nagrade zaposlenika, topli obrok, prijevoz.</p><p>Hrvatski sabor u srijedu je također ovlastio Vladu da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora dok on ne zasjeda donošenjem zakona koji se inače donosi svake godine. Zakonom o ovlasti Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Vlada je dobila ovlast da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te pitanja koja prema Ustavu može uređivati samo Sabor.</p><p>To ovlaštenje vrijedi samo za razdoblje u kojem Sabor redovito ne zasjeda, od 15. prosinca do 15. siječnja, te od 15. srpnja do 15. rujna iduće godine.</p><p>Vladine Uredbe koje će biti na snazi na dan stupanja na snagu zakona (10. prosinca 2020.) ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenoga 2021.</p><p>Sabor je donio po hitnom postupku i izmjene Zakona o osiguranju kojima se zakonodavstvo usklađuje s direktivom EU-a koja se odnosi na prilagodbu za volatilnost na nerizične kamatne stope (izmjena postojećih 100 baznih bodova na 85 baznih bodova).</p>