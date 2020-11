Vlada najavila: Na proljeće bi trebao stići novi Ovršni zakon

Ministar Malenica je istaknuo da se proteklih šest do sedam mjeseci broj blokiranih građana smanjio s 247 na oko 230 tisuća te kako vjeruje će sada taj broj dodatno smanjiti

<p>Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a <strong>Branko Bačić</strong> u utorak je navečer u saborskoj raspravi o izmjenama Ovršnog zakona istaknuo da su one tek interventna mjera Vlade zbog epidemije koronvirusa najavivši već za proljetno zasjedanje donošenje novoga ovršnog zakona.</p><p>- Očekujemo da će Vlada u proljetnom zasjedanju doći u Sabor s novim ovršnim zakonom, bilo smo blizu donošenja tog zakona u prošlom mandatu i on će biti odlična podloga da odgovori na sva pitanja iz rasprave - rekao je Bačić odgovarajući na kritike oporbe za predložene izmjene Ovršnog zakona kozmetičke i površne te njihove pozive na donošenje novoga cjelovitog zakona.</p><p>Bačić se složio s tvrdnjama zastupnika da je potrebno reagirati s obzirom na pad prihoda poduzetnika i građana zbog epidemije te istaknuo da je upravo zato Vlada interventno reagirala sadašnjim zakonskim izmjenama.</p><p>- Time nije zatvoren priča o ovršnom zakonu - istaknuo je Bačić naglasivši da će Vlada i dalje voditi brigu o položaju blokiranih i ovršenih.</p><p>Ministar pravosuđa i uprave <strong>Ivan Malenica </strong>završno je izrazio žaljenje što dio zastupnika nije prepoznao predložene izmjene, a prepoznala ih je Udruga blokiranih.</p><p>Istaknuo je da se proteklih šest do sedam mjeseci broj blokiranih građana smanjio s 247 na oko 230 tisuća te kako vjeruje će sada taj broj dodatno smanjiti.</p><p>Malenica je također najavio donošenje novoga cjelovitog ovršnog zakona za koji kaže da će se početi pripremati krajem godine i da će zaštiti i vjerovnike i dužnike.</p><p>- Ove izmjene nisu kozmetičke, one će ubrzati ovršne postupke a isto i poslužiti kao dobar temelj za jedno cjelovito rješenje - kazao je.</p><p>Novim ovršnim zakonom revidirat će se ukupan broj sudionika u ovršnom postupku, a sukladno tome smanjit će se i trošak, najavio je ministar izrazivši uvjerenje da će se urediti i pitanje agencija za naplatu potraživanja.</p><p> O izmjenama Ovršnog zakona Sabor će glasovati u petak.</p>