Petice će im se isplatiti: Dat će superodlikašima po 200 eura

Osječko-baranjska županija odlučila je novčano nagraditi sve učenike osnovnih i srednjih škola unutar svoje županije koji tijekom svog obrazovnog razdoblja postižu odličan uspjeh. Naime, svi oni učenici županijskih osnovnih škola koji su od prvog do osmog razreda imali prosjek ocjena 5.0, po završetku osmog razreda dobiti će 200 eura nagrade. Isto tako nagrađeni će biti i srednjoškolci, odnosno maturanti, koji su tijekom svog obrazovnog procesa imali prosjek ocjena od 4.7 do 5.0. Osim toga, svi učenici koji sudjeluju u različitim natjecanjima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, ali i drugih agencija, a koji na natjecanjima dođu do županijske razine i na njoj ostvare plasman na državnu razinu, te potom osvoje 1, 2 ili 3 mjesto, također će biti novčano nagrađeni iznosima koji će ovisiti o plasmanu na natjecanju, a koji će se kretati od 150 do 50 eura. Zajedno sa njima biti će nagrađeni i njihovi mentori koji ulažu svoj dodatan trud i rad u u te učenike, motiviraju ih i prate u tom procesu.

- Nužno je poticati mlade, vidjeti njihove rezultate, jer to je nešto najljepše što može doživjeti svaki roditelj i nastavnik, pa na kraju i cijelo društvo, jer dok su mladi kapacitirani i profilirani u određenim područjima, cijelo će društvo ići naprijed. Stoga je Osječko-baranjska županija i ovim načinom odlučila nastaviti poticati izvrsnost učenika osnovnih i srednjih škola kao i njihovih mentora, kao što smo to i do sada radili osiguravanjem velikog broja stipendija za najbolje - rekla je Miranda Glavaš Kul, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i mlade ističući kako će se novčano nagrađivati i skupine učenika koji nastupaju zajedno na nekom državnom natjecanju sa visokim plasmanom tako da nitko neće biti izostavljen.

Imaju predviđene nagrade i za timska natjecanja pa će tim do 15 članova za osvojenu prvu nagradu dobiti 400 eura, za drugo mjesto 300, a za treće 150. Za timove u kojima je više od 15 djece iznosi su 650, 450 i 250. Hvale vrijedna je i odluka da se nagrade i učenici koji su djeca s posebnim potrebama, koji do sada nisu bili u nikakvim kategorijama nagrada, a koji pohađaju odvojena odjeljenja u školi ili pak školu za djecu s posebnim potrebama. I među njima će najbolji u generaciji dobiti 200 eura.

- Fond nagrada je 60-tak tisuća eura i formiran je na temelju analize prošlogodišnjih uspjeha učenika po školama. Naime, svake godine imamo oko 140 učenika osnovnih škola s prosjekom 5.0 i oko 50 učenika srednjih škola s prosjekom 4.7 i više - dodaje Glavaš Kul.

Sve to skupa su za Osječko-baranjsku županiju nova ulaganja u obrazovanje koja do sada nije imala praksu novčanog nagrađivanja uspješnih učenika nego su im davali priznanja i sufinancirali im odlaske na natjecanja.

