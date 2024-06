Petra ima cerebralnu paralizu i hrabro je srce Velike Gorice: 'Ne mogu hodati, ali neću odustati!'

Borite se, trudite se, dajte sve od sebe. A ako je netko od vas došao ovdje spavati, znajte da to možete i kod kuće, odlučnim će glasom trenerica Petra Orešković (24) iz Velike Gorice svojim učenicima juda s poteškoćama u razvoju. Stroga je, ali nikad ne zaboravlja na smiješak. Razumije ih sve do jednoga i zna kako s njima. I sama ima poteškoće u razvoju. I to od rođenja. Petra ima cerebralnu paralizu i ne može hodati. Ovisna je o kolicima, ali na koljenima neumorno prevaljuje i kilometre ako treba u dvorani za judo. Invaliditet je nije spriječio da uz osnovnu i srednju školu položi čak deset ispita za voditeljicu sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i postane trenerica u klubu u kojem i sama trenira. Sada podučava borilačku vještinu djecu s autizmom, Down sindromom, djecu s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama. Kada smo je posjetili u njenom klubu u Velikoj Gorici, bila je spremna u svom stavu na koljenima i s lakoćom je svoju partnericu u sekundi prebacila preko ramena i odbacila je na drugu stranu dvorane.

