Petra se ne predaje: 'Davali su mi samo jedan posto šanse za život. Pobijedila sam sudbinu'

Iako iza sebe ima šest operacija i svakodnevne fizikalne terapije, izuzev vikenda, Petra Adžić (20) uspješno je završila srednju Medicinsku školu u Zadru i time stekla zvanje farmaceutskog tehničara. Petra je bila i na maturalnoj večeri, a proglašena je i drugom pratiljom. No ona tu ne staje. Krenula je na pripreme kako bi iduće godine upisala fakultet.

Želi upisati psihologiju kako bi mogla pomagati, osobito djeci. Ova hrabra i borbena djevojka iz Starigrada pored Zadra zbog svoje je uporne borbe postala sinonim za medicinsko čudo. Naime, u lipnju 2021. godine, sa samo 15 godina, doživjela je oblik moždanog udara na području malog mozga. Liječnici su joj davali tek jedan posto šanse da će preživjeti. No nakon tri operacije te mnogobrojnih terapija i rehabilitacija, uz pomoć obitelji i dobrih ljudi, od potpune se oduzetosti upornim radom podignula na svoje noge. Počela je hodati i redovno završila školovanje.

Foto: Privatni album/

- Unatoč svemu što joj se događa u životu, Petra je toliko pozitivna i puna života. Iako je zbog životnih okolnosti propustila veći dio mladosti, izlaske i druženja, ona ne odustaje. Petra se ne da i ide dalje - govori nam njezina majka Jadranka, koja je sve svoje vrijeme posvetila tome kako bi se njezina kći što je više moguće osamostalila i krenula svojim putem.

Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica, a potom i krasta. Unatoč operacijama, ta ranica nikako da zaraste.

- Liječnici su rekli da bi zbog rane trebali ići u barokomoru jer se više ne preporučuje otvaranje te rane na glavi. Barokomoru imamo u Kliničkoj bolnici Dubrava te u Splitu. Za sada ne znamo koliko ćemo tretmana morati proći niti hoće li joj to pomoći. U slučaju da ne pomogne, morat ćemo tražiti rješenje u inozemstvu kako bismo to riješili i kako bi Petra nastavila sa svojim životom - navodi majka Jadranka.

Osim svakodnevne dezinfekcije, zbog rane moraju raditi brisove, ali i magnetsku rezonanciju. Uz ovaj, Petra ima još jedan problem. Nakon moždanog udara desna strana tijela ostala joj je zdrava, ali je hodanjem i svakodnevnim terapijama previše opteretila koljeno, pa su joj oštećeni križni ligamenti.

Foto: Privatni album/

- Petra ne odustaje, vježba i usprkos bolnom koljenu - navodi Petrina majka.

Za sve pretrage koje su joj potrebne Petra i njezina majka imaju samo dvije mogućnosti: ili platiti privatne preglede ili čekati redoviti termin kroz sustav zdravstva.

- Znamo koliko to kod nas traje. Takve pretrage ja s Petrom ne mogu čekati. Njoj treba dati priliku, ona je to zaslužila - ističe majka.

Zbog svega je obitelj financijski potpuno iscrpljena. Zahvalni su na svakoj donaciji dobrih ljudi, zbog kojih je Petra, uz nevjerojatnu upornost, danas tu gdje jest, a koji su im do sada pomogli da nosi svoj križ. Samo jedna fizikalna terapija za Petru stoji 40 eura. Zbog kćerina zdravstvenog stanja morale su se iz Starigrada preseliti u podstanarski stan u Zadru. Žive od Petrina inkluzivnog dodatka i naknade za status njegovatelja koju prima majka.

Svi koji žele pomoći donacije mogu uplatiti na ime Petra Adžić, broj računa: HR5924070003238110221, otvoren u OTP banci.

Devizni račun: HR5924070003238110221 BIC (Swift) kod: OTPVHR2X.