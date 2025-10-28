Za Petrin oporavak sakupili su 12.800 eura: Hvala vam!

U samo tjedan dana na račun Petre Adžić (19) sjelo je 12.800 eura za rehabilitaciju mlade lavice kako bi opet stala na svoje noge. Nakon moždanog udara, koji je imala sa samo 15 godina, Petra je nedavno prošla četvrtu operaciju. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica pa krasta, koja se inficirala. Nasreću, infekcija nije zahvatila mozak. Liječnici su očistili to mjesto, a morali su ukloniti i dio kosti koji je infekcija zahvatila. Prošlog petka Petra je izašla iz bolnice, a majka Jadranka svakodnevno je vodi na previjanje.

- Petra je još nemoćna nakon operacije, ali vjerujem da će uz terapije uskoro biti bolje jer ona je uporna i borbena, što je do sada i pokazala - kaže majka Jadranka.

Uz previjanje rane, čekaju je neizostavne vježbe s fizijatrom kod kuće tri puta tjedno. Majka se nada da će se Petra dovoljno oporaviti kako bi poslije Nove godine ponovno došle u Zagreb na nove cikluse robotske neurorehabilitacije, koje su se pokazale ključnima u dosadašnjem liječenju. Tjedan dana po četiri sata stoji 1600 eura, a majka kaže kako će trebati minimalno tri mjeseca spomenutih terapija.

- Sretne smo i zahvalne ljudima na svakom uplaćenom centu ili euru koji će otići na Petrinu rehabilitaciju. Hvala vam svima od srca. Stvarno su nas spasili, nemam riječi kojima bih mogla dovoljno zahvaliti - rekla je.

Ova hrabra i borbena djevojka iz Starigrada pored Zadra u četiri i pol godine uporne borbe postala je sinonim za medicinsko čudo.

Bezbrižno djetinjstvo prekinuto je moždanim udarom, a liječnici su joj davali jedan posto šanse da će preživjeti. Tri operacije, mnoge terapije i rehabilitacije omogućile su da od potpune oduzetosti stane na svoje noge. U rujnu prošle godine Petra je mogla kraće samostalno hodati, a za više od toga i dalje joj je bila potrebna pomoć majke. U dva mjeseca položila je pet ispita. Riječ je o razlici predmeta koje je položila kako bi u Zadru umjesto smjera medicinske sestre nastavila školovanje za farmaceutkinju. Maturalna večer trebala bi joj biti u svibnju iduće godine, a majka Jadranka nada se da će Petra s vršnjacima provesti taj dan. 