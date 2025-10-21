'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'

Petra Adžić (19) u rujnu prošle godine odbacila je hodalicu i mogla je kraće samostalno hodati, a za više od toga i dalje joj je bila potrebna pomoć majke. U dva mjeseca položila je pet ispita, riječ je o razlici predmeta koje je trebala položiti kako bi u Zadru umjesto smjera medicinske sestre nastavila školovanje završnog razreda za farmaceutkinju. Ova hrabra i borbena djevojka iz Starigrada pored Zadra u posljednje četiri i pol godine uporne borbe postala je sinonim za medicinsko čudo.

Naime, u lipnju 2021. sa samo 15 godina doživjela je oblik moždanog udara na području malog mozga. Liječnici su joj davali jedan posto šanse da će preživjeti, a nakon tri operacije i brojnih terapija i rehabilitacija uz pomoć obitelji i dobrih ljudi od potpune oduzetosti upornim radom stala je na svoje noge. Petra je u utorak operirana četvrti put. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica pa krasta koja, kako su pokazale pretrage, inficirala unatoč svemu što su liječnici i obitelj poduzimali posljednjih godinu i pol ne bi li je sanirali.

- Infekcija je bila oko malog mozga, ali srećom sam mozak nije zahvatila. Liječnici su očistili to mjesto, a morali su ukloniti i dio kosti koji je infekcija zahvatila. Liječnik kaže da će oporavak biti dug. Bude li sve u redu, Petru čeka tri do četiri tjedna bolnice, a idućih šest mjeseci primat će jake antibiotike - kazala je Petrina majka Jadranka.

Nakon što izađe iz bolnice ponovno će trebati terapije. Čeka je neizostavna vježba s fizijatrom kod kuće minimalno tri puta tjedno. Naravno svaki taj posjet trebaju platiti. Majka Jadranka kaže, Petra ako leži mjesec dana sedam posto atrofiraju mišići. Kako bi joj osigurala da ponovno stane na svoje noge majka Jadranka kaže kako joj je cilj da ponovno prođe nove cikluse robotske neurorehabilitacije u Zagrebu, koje su također skupe, ali koje su se pokazale ključne u njezinom dosadašnjem liječenju. Zbog terapija Petra i majka morale su iz Starigrada preseliti u Zadar, gdje žive u podstanarskom stanu.

- Petra je nakon svoje dugotrajne borbe uspjela stati na noge, krenula je u četvrti razred srednje škole i stvarno je napredovala. No iscrpili smo sve snage kada su u pitanju financije. Sada nam opet treba pomoć dobrih ljudi kako bi se Petra ponovo digla na noge. Nimalo ne sumnjam da će Petra ponovno uspjeti, jer je uporna, samo nam treba pomoć dobrih ljudi. Trudim se koliko god mogu, 24 sata sam uz nju. Ona mi je sve na svijetu, a njezin oporavak i njezin korak meni život znači - kazala je majka Jadranka.

Brojni ljudi već su pomagali koliko su mogli, od donacija do lijepe riječi i podrške koja majci i Petri puno znači.

- Hvala svima što nam pomažu nositi naš križ. Želja mi je da se Petra oporavi i ponovno digne na noge i krene u školu, kao i sva druga djeca. Da može izaći. Znam da će oporavak biti dugotrajan. Svjesna sam svega, ali uz Božju pomoć i njezinu upornost nadam se da će sve biti dobro. Maturalna večer trebala bi joj biti u svibnju iduće godine, a nadam se i želja mi je da ona sa svojim vršnjacima provede taj dan - kazala je majka.

Petri je moždani udar, uslijed prsnuća urođene arteriovenske malformacije na području malog mozga, prekinuo mladost. Nadmašila je sve medicinske prognoze. Nakon tri operacije i boravka na odjelima intenzivnog liječenja i neuropedijatrije, uspostavljena joj je dijagnoza potpune oduzetosti i odsustvo govora. Uslijedila je teška borba, a Petrina snaga i upornost bili su majci vjetar u leđa da se bori za svoju kćer.

Svi koji žele pomoći, donacije mogu uplatiti na ime Petra Adžić, broj računa: HR5924070003238110221, otvoren u OTP banci.

Devizni račun: HR5924070003238110221 BIC (Swift) kod: OTPVHR2X.