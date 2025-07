Petrač je komunicirao s DORH-om preko posrednika? Njegova predaja u zatvor ih iznenadila...

Hrvoje Petrač predao se u četvrtak oko 17 sati u zatvor Remetinec. Dovezao ga je njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković, a Petrač je u zatvor ušao u svijetlo plavoj košulji i tamnim hlačama, s dvije sportske torbe i crnom vrećom...

- Vrlo jednostavno, istraga se bliži kraju. On je već prije nekoliko mjeseci najavio da će doći i da će se predati tijelima Republike Hrvatske. To smo danas po dogovoru i napravili i on je sada u Remetincu - kazao je za Dnevnik.hr Pavasović Visković.

Ponovio je i da ne može ni potvrditi ni opovrgnuti razgovor o nagodbi.

- Sada smo u fazi u kojoj se o nagodbi ne razgovara. Sada vi ne možete sklopiti nagodbu s USKOK-om ili DORH-om. To se može tek kada bude podignuta optužnica - kazao je za Dnevnik.

Petrač je hrvatskim vlastima bio nedostupan punih osam mjeseci, no kako doznaju 24sata, preko posrednika je navodno komunicirao s DORH-om u pogledu svog povratka.

Unatoč tome, kako neslužbeno doznajemo, Uskok i DORH nisu znali kad će se točno predati pa su i oni iznenađeni da je to baš ovaj četvrtak. Petrača sutra čeka ispitivanje na Uskoku, a onda ostaje pitanje što će biti s istražnim zatvorom jer svi svjedoci su ispitani.

No u istražnom zatvoru je još i Saša Pozder, iako je nudio i jamčevinu, ali je sud odlučio da ostaje u Remetincu zbog opasnosti od bijega. S obzirom da Petrača nije bilo osam mjeseci i da mu se već navodno spremalo suđenje u odsutnosti ako se ne vrati, izvjesno je da će ga sud zadržati u istražnom zatvoru da ne bi opet pobjegao.

Velika afera u zdravstvu

Podsjetimo, sredinom studenog 2024. Uskok je uhitio tad još aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša, predstojnika Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, čija je firma Medical Innovation Solutions. Njihova istraga Beroša je sumnjičila za trgovanje utjecajem, Rotima za primanje, a Pozdera za davanje mita. Istragu su pokrenuli i protiv dvije tvrtke, Pozderove MIS te Poliklinike Rotim.

Istog dana Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) uhitio je i tadašnjeg ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića te Tomu Pavića iz krapinskog HZZO-a. Tad se doznalo da su dva tužiteljstva vodila izvide o istim nabavama, s tim da je EPPO, uz petoricu navedenih, osumnjičio Petrače, oca Hrvoja te sinove Novicu i Nikolu. Također, EPPO je Beroša sumnjičio i za primanje mita od 75.000 eura, dok ga Uskok za to ne tereti. Kako dva tužiteljska tijela ne mogu voditi istrage u istom predmetu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio je da će sve preuzeti Uskok pa su istrage spojene. Sporno je nekoliko nabava robotskih uređaja, od kojih su tri realizirane. Riječ je o kupnji robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabava robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura.

Za KB Dubrava nabava robotskog uređaja nije prošla jer je ravnatelj odustao budući da im ponuđeno nije odgovaralo. Predstojniku Klinike za kirurgiju KBC Split Saša Pozder je tijekom prezentacije uređaja ponudio iznos od 100.000 eura kako bi u budućem postupku javne nabave poduzeo sve potrebne radnje i osigurao da se sklopi ugovor s njegovim društvom, što je ovaj odmah odbio.

Ta je nabava trebala biti sufinancirana sredstvima EU, ali do nje na kraju nije došlo.

Na taj su način, navodi DORH u priopćenju, okrivljenici Pozderovoj tvrtki osigurali dobivanje poslova ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura, dok su na razlici između stvarne tržišne cijene robotskih mikroskopa i kupoprodajne cijene, njegovom društvu pribavili nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 494.500 eura.

Vili Beroš u Remetincu je proveo devet dana, a nakon izlaska poručio je da njega nikad nitko nije zvao "Mali". To je nadimak iz WhatsApp grupe "Petrač&Pozder", koji se, sumnjaju istražitelji, odnosi na Beroša.

USKOK je objavio da je u ovom slučaju blokirana imovina vrijedna više od pola milijuna eura.