Petrov: Neka Plenković pogleda prvo u Remetinec. Zadnji je koji treba nekome lijepiti etikete

Mostov Božo Petrov u razgovoru za N1 komentirao je jučerašnju izjavu HDZ-ovke Majde Burić o “rusoljubnom” i “srboljubnom” srcu zastupnice Radničke fronte Katarini Peović i rekao da je neprimjereno, ali da samo o zastupnicima ovisi hoće li se tako izražavati, neovisno o Etičkom kodeksu.

- Žalosno je da u Poslovniku Sabora RH nigdje nemate zapisano da zastupnik mora govoriti istinu. Saborski zastupnik ako želi može lagati i za to neće dobiti apsolutno nikakvu sankciju. Vi trebate predstavljati hrvatske građane i govoriti istinu. Samo tako možete donijeti dobro svome narodu - zaključuje Petrov.

Prigovorio je na Poslovnik i rekao da treba omogućiti kroz povredu da imaju pravo upozoriti javnost i zastupnika da je izgovorena neistina.

- On na jedan fin način naginje i zaštićuje članove svoje političke stranke. Neprimjereno je, ali on to zna oblikovati. On je taj koji aktivno brani članove svoje stranke i komentira ono što se događa u Sabornici, a to kao predsjednik Sabora ne bi smio - kaže o tome ima li naklonosti šefa Sabora Gordana Jandrokovića prema HDZ-ovim zastupnicima.

O novim ministrima

- Pa iskreno da nije tragično bilo bi komično. Više su oni promijenili ministara nego što je Vlada obnovila kuća na Banovini. Većina ih je promijenjena zbog sumnji i optužbi na korupciju, kriminal ili zato što su već podignute optužnice protiv njih ili su završili u pritvoru. Ova Vlada je više ministara smijenila zbog korupcije nego što je u tri godine obnovila kuća na Banovini. Pokušajte doživjeti tu rečenicu. To je užasno - rekao je te nastavio: "Druga stvar koja je užasna – Branko Bačić je tu već pet godina otkad je došao Plenković, dvije godine od potresa, on je cijelo vrijeme u klupama. Danas ga se predstavlja kao jednog savršenog eksperta. Zašto su takvog asa čuvali u rukavu? Isto su govorili i za Paladinu…”

- Njima će biti u interesu da oni to naprave zbog stvari koje ste vi rekli. Ja bih volio da su im u interesu ljudi. Da jesu, to bi bilo već gotovo - rekao je na preklapanje ubrzanja obnove sa predizbornom godinom.

O Plenkoviću

Premijer Plenković je oporbu nazvao “karijesovim mališanima”, a Božo Petrov mu je odgovorio: “On je sklon lijepljenju etiketa. Trebao bi prvo pogledati u svoj prvi red zastupnika i ministara, pa onda u Remetinec, pa onda u nas. On je zadnji koji je pozvan nekome lijepiti etikete”.

- Ono što njega boli je njegov politički poraz. On je iskoristio i Ukrajinu i Ukrajince za svoje političke bodove. Kada vam netko u sred svog nastojanja da ponizi Sabor i makne sve demokratske kontrolne mehanizme koji omogućuju da Hrvatska ne bude diktatura nego parlamentarna demokracija, on to odluči sve poništiti i na silu gurati prijedlog koji je trebao ići potpuno drugim putem. I u tom nastojanju kaže da je ovo za njega “win win” situacija. To znači da si javno rekao da tebi nije stalo. ni do obuke Ukrajinaca. ni do ukrajinskog naroda nego do svojih političkih bodova. I onda ćeš mi ti objašnjavati da si ti na pravoj strani povijesti. Ne, ti si jedan politički profiter koji gleda svoju karijeri. Vidite, može se na osobnoj razini vrijeđati, ja nisam tome sklon. Zato mu i kažem prije nego sljedeći put odluči na osobnoj razini se obračunavati sa saborskim zastupnicima, neka pogleda svoj klub i neka pogleda Remetinec - kaže.





