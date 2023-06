Petrov o povećanju plaća: 'Troškovi su skočili za 350, a Vlada nudi 50 do 100 eura'

Predsjednik Mosta Božo Petrov gostovao je u Dnevniku Nove TV, u kojem je razgovarao sa Sabinom Tandarom Knezović koja ga je na početku pitala o povećanju plaća u javnom sektoru.

- Da biste pristojno u Hrvatskoj živjeli s današnjim cijenama, vama plaća treba biti barem 1000 eura. Državna blagajna je puna upravo zbog drastičnog rasta cijena. Ljudima su troškovi života skočili za 350 eura, a Vlada u ovome trenutku obećava povećanje plaće od 50 do 100 eura. To je smiješno - odgovorio je Petrovi.

- Njima je u ovom trenutku potrebno udovoljiti jer u Hrvatskoj danas većinom ljudi preživljavaju. Vlada ima sasvim dovoljno novca. Državni je prihod u zadnje dvije godine zbog drastičnog rasta cijena narastao za tri milijarde eura. Minimalno bi plaća trebala biti od 1000 eura, ali to naravno ovisi o tome jeste li kvalitetan radnik i jeste li traženi na tržištu - dodao je.



Tandara Knezović ga je zatim pitala o Mostovoj strategiji za turizam.

- Budući da stotina tisuća ljudi danas u Hrvatskoj živi od turizma i da on čini 20 posto BDP-a, da bi on bio održiv i imao budućnost, trebate zaštiti javni prostor, omogućiti da ga koristi i domicilno stanovništvo, trebate potaknuti obiteljski smještaj kao nosivi stup turističkog sektora u Hrvatskoj. Naravno, trebate poboljšati domaću proizvodnju i napraviti porezno rasterećenje - rekao je.

- Možete smanjiti stopu poreza i treba se smanjiti stopa PDV-a na piće: vodu, kavu, pivo, vino, sokove. Također, trebate povećati prag s 40 na 60 tisuća eura za ulazak u skupinu koja plaća PDV. Zbog drastičnog rasta cijena većina ljudi u turizmu taj PDV plaća. Također, ugostiteljima koji koriste barem 75 posto namirnica domaćeg podrijetla trebala bi se oprostiti barem četvrtina PDV-a. Potrebno je i jasno definirati što je obiteljski smještaj: Jesu li to ljudi koji žive na adresi na kojoj pružaju usluge ili oni koji ih pružaju samostalno? - dodao je Petrov.

Reporterka Dnevnika Nove TV je zatim napomenula da se hrvatski poslodavci zalažu za razvoj drugih sektora gospodarstva, a ne samo turizma.

- Nitko u Hrvatskoj ne smeta državi da radi na četiri do pet stupova gospodarstva. Nažalost, mi smo danas osuđeni na turizam, što je propala ekonomska politika Republike Hrvatske, ali danas je tako – stotine tisuća ljudi žive od toga i nećemo to pustiti niz vodu. Sve što gledamo da se porezno rastereti će se u konačnici vratiti u državni proračun. Ljudi će financijski živjeti bolje, a to će državi omogućiti da razvija i druge stupove gospodarstva - odgovorio joj je predsjednik Mosta.

Tandara Knezović ga je pitala i temi koja je ovih dana aktualna: kući koju ministar Mario Banožić gradi u Vinkovcima, u čemu bi mu mogao pomoći i kredit APN-a. Istu je državnu subvenciju, podsjetila je, koristio i Petrov.

- Jesam li ja koristio kredit koji može koristiti apsolutni svaki građanin Republike Hrvatske? Jesam. Gdje je moj grijeh? Drugo pitanje: Jesam li ja pitao Povjerenstvo za odlučivanje za sukob interesa smijem li to učiniti? Da. Znači, ja nisam nigdje pogriješio. Što se tiče mene, mogao sam i kao liječnik koristiti kredit po duplo manjoj kamati, ali nisam to napravio jer ga nemaju mogućnost koristiti svi građani - rekao je.

- Ne pratim ministra Banožića. Ako je sve napravio po istim kriterijima, a to nije nešto što bi trebalo biti odobreno, neka onda politika i on u Vladi promijene zakon - dodao je.

Na kraju je komentirao slučaj Marka Livaje, odnosno njegov odlazak s priprema nogometne reprezentacije za završnicu Lige nacija.

- Dolazeći ovamo čitao sam na vašem portalu da je Bruno Petković, koji je stup i simbol Dinama, stao u njegovu obranu. Mislim da stvarno treba spustiti tenzije. Mislim da do toga može doći ako i HNS i Zlatko Dalić naprave svoj korak i Livaja napravi svoj korak. Reprezentacija je izvan svega i mislim da igračima treba omogućiti da u miru odigraju utakmicu i da Hrvatsku učine ponosnom - zaključio je Petrov.