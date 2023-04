Petrov: 'Hrvoj Šipek čekala je minimalan kamenčić na koji će se Vanja Marušić poskliznuti'

Bilo je samo pitanje vremena s obzirom na to da je glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek nacrtala metu na čelu Vanje Marušić od famozne pressice otkad joj je Vanja Marušić javno rekla – upoznala sam Vas sa predmetom Gabrijele Žalac. U trenutku kada pronađete minimalan kamenčić na koji se netko može skliznuti, to je njoj bio dovoljan razlog zbog kojeg se može razriješiti Vanju Marušić - komentirao je ostavku šefice USKOK-a Vanje Marušić predsjednik MOSTA Božo Petrov u N1 Newsroomu dodajući da nije iznenađen podnošenjem ostavke.

Petrov tvrdi da postoji mogućnost da je Marušić htjela otvoriti nove predmete protiv politički eksponiranih predstavnika HDZ-a. Kako kaže, Hrvoj Šipek se mora objašnjavati samo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

- Njemu bi trebala najmanje objašnjavati s obzirom na broj korumpiranih ljudi u njegovoj Vladi i broj ministara u pritvoru ili zatvoru i pod optužnicama. Nije stvar kompetentnosti ljudi nego toga želi li vlast u ovoj zemlji zemlju bez korupcije i klijentelizma ili im to odgovara. Njima korupcija i klijentelizam odgovaraju. Zato nema novaca za DORH. Zato i kadrovi odlaze - komentirao je Petrov plaće i uvjete u DORH-u i USKOK-u koje su sve niže.

Pozvao je Hrvate da sljedeće godine izađu na izbore i pomognu promijeniti ovakvu vlast u Hrvatskoj.

- Ako im je dosta života u takvoj državi, umjesto da skupe kofere, neka izađu na izbore. Nema promjene ako građani ne naprave promjenu. Gorući problem je korupcija, klijentelizam i nefunkcioniranje pravosuđa. To se treba riješiti neovisno o ideološkim smjernicama. To je Raspudić pokušao objasniti. Valjda je svima jasno da ovako država ne može naprijed - naglašava Petrov.

Komentirao je i jučerašnje naguravanje i galamu u saboru kazavši da ne opravdava nasilje, alo osim posljedica bitno je sagledati i uzrok.

- Jedna stara poslovica je – sila silu rađa. Ne možete se ponašati silovito i nasilnički i očekivati da će ljudi s izgrađenim stavom reagirati kao ovce. Ne opravdavam bilo kakvo nasilje, samo govorim zašto kod određenih ljudi proizvedete takav učinak. Je li poželjno prijetiti nekome – ne. Ne možete nakon što ste prekinuli sjednicu dijeliti opomene - rekao je predsjednik MOSTA.

Kako kaže, osuđuje izlazak trojice kolega, ali uzrok je nekorektnom, nejednakomjernom predsjedavanju Saborom od strane Gordana Jandrokovića.

- Bulj je govorio o jasnom geslu koje stoji u simbolu postrojbe koja se borila za neovisnost RH. Ako netko citira nešto, to ne znači da netko to uzvikuje. Koja politička stranka na nebu Hrvatske je jedina u svojoj deklaraciji osudila bilo kakav oblik totalitarizma – Most, jedina stranka - prokomentirao je Petrov i izjavu stranačkog kolege Mira Bulja.

