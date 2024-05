Petrov osudio HDZ-ovu politiku uvoza stranih radnika, pozvali DP da u tome ne sudjeluju

Čelnik Mosta Božo Petrov na Praznik rada pozvao je apel Domovinskom pokretu da ne ide u koaliciju s HDZ-om pozivajući ih da ostanu vjerni svojim obećanjima.

- Mi smo uputili poziv Domovinskom pokretu u formiranju antikorupcijske većine u Saboru. Puno prije izbora su obećali da neće s HDZ-om i da hoće promjenu. Mi im dajemo tu priliku, da stvaramo zakone koji su u interesu građana. Što se tiče izborne arhitekture, ona je posložena da bi se išlo u prilog samo jednoj stranci, ali i ona će se mijenjati po dogovoru. No, prvenstveno je važno da naglasimo da do novih izbora možemo donijeti niz kvalitetnih zakona, samo tada sve ima smisla. U pozivu Domovinskom pokretu koji sam poslao jučer postavio sam pet točaka koje su za nas bitne, naravno da će postojati i druge točke, ali ovih pet koji idu u prilog građanima na više razina. Predložit ćemo osnivanje ureda za ispitivanje podrijetla imovine, želimo ograničiti uvoz stranih radnika, ukladiti mirovine sa životnim troškovima u zadnje dvije godine, uvesti univerzalni dječji doplatak za svako dijete od minimalno 80 eura te ograničiti mandat manjina u Saboru – istaknuo je Petrov koji je u ovom obraćanju javnosti, a nadasve Domovinskom pokretnu, najveći naglasak stavio upravo na zaštitu hrvatskih radnika.

- Danas je Praznik rada, odnosno blagdan sv. Josipa radnik i zato je najprigodnije pričati o zaštiti hrvatskih radnika, ograničenju uvoza stranih radnika i smislenoj konzistentnoj useljeničkoj politici. Trenutno useljeničku hrvatsku politiku diktiraju veliki poslodavci i agencije koje rade na njihovom uvozu koje su bliske vladajućoj stranci i na tome okreću velik novac, a ne Republika Hrvatska. Za nas je grozno, čak bizarno, da svako malo veliki poslodavci poručuju kako će nam u idućih deset godina biti potrebno još nekoliko stotina tisuća stranih radnika, odnosno njih 500 tisuća. Grozim se takvog scenarija. Nemam ništa protiv da u Hrvatskoj radi legalno tko god hoće, ali imam protiv da je HDZ spreman poslati Hrvate u inozemstvo, a na njihovo mjesto dovesti niže kvalificiranu radnu snagu, ljude koji nemaju hrvatsku kulturu i to im nije problematično. Kada gledate da naša zemlja nema ni četiri milijuna stanovnika, uvesti 500 tisuća ljudi koji su potekli u drukčijoj kulturi, kojima jezik nije materinji, kojima naši običaji nisu poznati, kojima naša kultura nije urođena... To znači da će razbaštiniti našu djecu, da će izbrisati spomen hrvatskog naroda na ovim prostorima. Ako vam ovo zvuči dramatično, onda ću vas za zamoliti da pogledate što se događa u Francuskoj gdje imate 10 posto ljudi koji nisu rođeni u Francuskoj. HDZ namjerava uvesti 25 posto. A pogledajte koje probleme danas ima Francuska. Ja bi stvarno volio da se probudimo iz sna. Nadam se da im Domovinski pokret u ovome neće asistirati. Mi ne možemo pristati na formulaciju 'nisi potreban ako nećeš raditi za siću'. Mi ne možemo pristati na to da se Hrvate tjera u inozemstvo, a da na njihovo mjesto dolaze svjetska sirotinja iz trećih zemalja. To nam cementira plaće i mirovine također. To se duboko protivi kršćanskom svjetonazoru koju gaji većina u zemlji. Njih se tretira kao robovsku snagu koja živi u nehumanim uvjetima. Smatram da mi trebamo težiti većoj produktivnosti kao hrvatsko gospodarstvo, bolje plaćenim radnim mjestima, boljim tehnologijama, a ništa nije moguće ako ne definirate po kojim će se uvjetima uvoziti strani radnici jer će zacementirati niske plaće u Hrvatske. Podvala koju Vlada želi turnuti jest zakone uvedemo tu stranu radnu snagu neće imati tko izdvajati za mirovine, ali iz njihovih minimalnih plaća gotovo uopće ne sudjeluju u mirovinskom osiguranju – kazao je Petrov koji osobno smatra da strani radnici žive u nehumanim uvjetima i da se prema njima odnosi loše.

- Treba nam niz mjera koja će omogućiti da imamo našu radnu snagu i omogućiti povratak Hrvata. Kad bi vratili samo 30 posto koje su vladajući potjerali iz Hrvatske imat ćemo manju potrebu za stranim radnicima. Nadam se da se Domovinskim pokret neće slizati s HDZ-om i nastaviti ovu politiku. Potreba za radnikom u Švicarskoj se mora dokazati manjkom, ponuditi bolju plaću. Oni tvrde da mi nemamo dovoljno radnika pa nam treba sirotinja iz trećih zemalja, ali naše domaće tržište je i ono Europske unije, ali da, njima treba dati veću plaću. Pa to je i poanta, želimo veću plaću – kazao je Petrov dodajući među ostalim, i da žele da se uvede sustav obavještavanja iseljenika o novim radnim mjestima kako bi ih se potaknulo na povratak kući.

Kaže kako su procjene da je 400.000 Hrvata napustilo zemlju, no vjeruje da je ta brojka i puno veća.

Smatra da je najbolje za Republiku Hrvatsku da se konstituira Sabor bez HDZ-a i da se donesu zakonu u korist građana da se može vidjeti koliko se dobra može napraviti, a koliko je HDZ propustio toga napraviti u zadnjih 10 godina, a nakon toga na nove izbore. Drugi scenarij za kojeg kaže da je manje dobar, ali bolji od ove trgovine kojoj svjedočimo, jest da se ide na nove izbore.