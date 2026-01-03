Obavijesti

VIRUS NA VRHUNCU PLUS+

Petrova je ukinula posjete, ali i pratnju na porodima: 'Vrhunac gripe očekuje se kroz par dana'

Petrova je ukinula posjete, ali i pratnju na porodima: 'Vrhunac gripe očekuje se kroz par dana'
storyeditor/2026-01-03/PXL_091025_139877345.jpg | Foto: Igor SobanPIXSELL

Nakon novogodišnjih okupljanja u zatvorenom treba očekivati vrhunac ove sezone gripe, upozoravaju stručnjaci. Sve više bolnica ukida posjete zbog širenja virusa

Sve više bolnica zatvara svoja vrata posjetima zbog širenja gripe. Dosad su to učinili KBC Rijeka i KBC Osijek, zagrebačko rodilište u Petrovoj, u kojem trudnice do daljnjega na porođaju ne mogu imati ni pratnju, a na Rebru, odnosno KBC-u Zagreb, svaki odjel donosi odluku za sebe, pa su posjeti zabranjeni na nekima od njih.

