Nakon novogodišnjih okupljanja u zatvorenom treba očekivati vrhunac ove sezone gripe, upozoravaju stručnjaci. Sve više bolnica ukida posjete zbog širenja virusa
VIRUS NA VRHUNCU PLUS+
Petrova je ukinula posjete, ali i pratnju na porodima: 'Vrhunac gripe očekuje se kroz par dana'
Čitanje članka: 2 min
Sve više bolnica zatvara svoja vrata posjetima zbog širenja gripe. Dosad su to učinili KBC Rijeka i KBC Osijek, zagrebačko rodilište u Petrovoj, u kojem trudnice do daljnjega na porođaju ne mogu imati ni pratnju, a na Rebru, odnosno KBC-u Zagreb, svaki odjel donosi odluku za sebe, pa su posjeti zabranjeni na nekima od njih.
