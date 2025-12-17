PEVEX otvorio prodajni centar u Đakovu: 'Ovo je srce Slavonije'

Završetak 2025. godine PEVEX uspješno zaključuje otvaranjem 33. prodajnog centra u Đakovu, a vrijednost investicije je veća od devet milijuna eura.

Na više od 3.500 četvornih metara od danas prodajni centar PEVEX Đakovo pruža kupcima mogućnost za nabavku više od 13.500 proizvoda domaćih i inozemnih dobavljača. Omogućena im je kupovina kompletnog asortimana PEVEX-a s atraktivnim cijenama iz osam prodajnih programa: Građevina i boje, Željeznarija, Vrt i sezona, Elektronika, Dom i dizajn, Keramika i sanitarije, Kućanski uređaji te roba Široke potrošnje. Uz to, na raspolaganju su i sve usluge koje imaju ostali prodajni centri PEVEX.

Velik poticaj gospodarstvu te razvoju đakovačkog kraja su i nova radna mjesta jer posao u PEVEX-u dobila su 34 djelatnika.

„Već nam je postala tradicija ispraćati godinu bogatiji za novi prodajni centar. Ovoga puta sretan sam da je PEVEX stigao u samo srce Slavonije – Đakovo. Na radost brojnih stanovnika Đakovštine dostupniji smo im našim proizvodima i uslugama. Ovim ulaganjem u Đakovo širimo svoje kapacitete, a kupcima olakšavamo nabavku svega što im je potrebno za dom. Ono što posebno veseli je i doprinos koji dajemo lokalnoj zajednici. Poklopilo se da u božićno vrijeme možemo pomoći rad Dječjeg vrtića Sunčev sjaj – Nazaret.“ – rekao je predsjednik Uprave PEVEX d.d. Krešimir Bubalo.

Otvaranjem prodajnog centra u Đakovu ne prestaje PEVEX-ov investicijski ciklus. Ekspanzija kompanije nastavlja se i u 2026. godini. Trenutno traju radovi na gradnji prodajnog centra u Dugopolju, Varaždinu, ide Požega, a u pripremi su Karlovac, Novi Zagreb, Split, Opuzen i još nekoliko lokacija.

Investicije su dio dugoročnog strateškog plana kompanije, kojim se ne samo ulaže u infrastrukturu, dostupnost kupcima i u konačnici jačanje lokalnih sredina, već se osigurava stabilan rast i jačanje pozicije PEVEX-a na tržištu.

Poput ostalih prodajnih centara koji su u kompanijskom vlasništvu, PEVEX Đakovo suvremeno je opremljen, energetski efikasan i potpuno prilagođen zahtjevima kupaca.

Prodajni centar PEVEX Đakovo je na adresi Ul. Augusta Šenoe 40A, a kupce čekaju brojni popusti i pogodnosti povodom otvorenja kao i nagradna igra u kojoj PEVEX kupce daruje vrijednim nagradama.

PEVEX danas ima 33 prodajna centra u 29 hrvatskih gradova.