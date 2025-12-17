Obavijesti

News

Komentari 0
33. CENTAR U HRVATSKOJ

PEVEX otvorio prodajni centar u Đakovu: 'Ovo je srce Slavonije'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
PEVEX otvorio prodajni centar u Đakovu: 'Ovo je srce Slavonije'
3

Velik poticaj gospodarstvu te razvoju đakovačkog kraja su i nova radna mjesta jer posao u PEVEX-u dobila su 34 djelatnika

Završetak 2025. godine PEVEX uspješno zaključuje otvaranjem 33. prodajnog centra u Đakovu, a vrijednost investicije je veća od devet milijuna eura.

Na više od 3.500 četvornih metara od danas prodajni centar PEVEX Đakovo pruža kupcima mogućnost za nabavku više od 13.500 proizvoda domaćih i inozemnih dobavljača. Omogućena im je kupovina kompletnog asortimana PEVEX-a s atraktivnim cijenama iz osam prodajnih programa: Građevina i boje, Željeznarija, Vrt i sezona, Elektronika, Dom i dizajn, Keramika i sanitarije, Kućanski uređaji te roba Široke potrošnje. Uz to, na raspolaganju su i sve usluge koje imaju ostali prodajni centri PEVEX.

Velik poticaj gospodarstvu te razvoju đakovačkog kraja su i nova radna mjesta jer posao u PEVEX-u dobila su 34 djelatnika.

„Već nam je postala tradicija ispraćati godinu bogatiji za novi prodajni centar. Ovoga puta sretan sam da je PEVEX stigao u samo srce Slavonije – Đakovo. Na radost brojnih stanovnika Đakovštine dostupniji smo im našim proizvodima i uslugama. Ovim ulaganjem u Đakovo širimo svoje kapacitete, a kupcima olakšavamo nabavku svega što im je potrebno za dom. Ono što posebno veseli je i doprinos koji dajemo lokalnoj zajednici. Poklopilo se da u božićno vrijeme možemo pomoći rad Dječjeg vrtića Sunčev sjaj – Nazaret.“ – rekao je predsjednik Uprave PEVEX d.d. Krešimir Bubalo.

Otvaranjem prodajnog centra u Đakovu ne prestaje PEVEX-ov investicijski ciklus. Ekspanzija kompanije nastavlja se i u 2026. godini. Trenutno traju radovi na gradnji prodajnog centra u Dugopolju, Varaždinu, ide Požega, a u pripremi su Karlovac, Novi Zagreb, Split, Opuzen i još nekoliko lokacija.

Investicije su dio dugoročnog strateškog plana kompanije, kojim se ne samo ulaže u infrastrukturu, dostupnost kupcima i u konačnici jačanje lokalnih sredina, već se osigurava stabilan rast i jačanje pozicije PEVEX-a na tržištu.

Poput ostalih prodajnih centara koji su u kompanijskom vlasništvu, PEVEX Đakovo suvremeno je opremljen, energetski efikasan i potpuno prilagođen zahtjevima kupaca.

Prodajni centar PEVEX Đakovo je na adresi Ul. Augusta Šenoe 40A, a kupce čekaju brojni popusti i pogodnosti povodom otvorenja kao i nagradna igra u kojoj PEVEX kupce daruje vrijednim nagradama.

PEVEX danas ima 33 prodajna centra u 29 hrvatskih gradova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!
OVO SU DOBITNI BROJEVI

Netko u Hrvatskoj osvojio je veliki iznos na Eurojackpotu!

U večerašnjem izvlačenju 100. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 12, 22, 28, 30, 31 - 4, 11...
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025