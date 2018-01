Pezini vulgarni ispadi: 'Može mi se HDZ tek k**ca napušiti'

Ante Pezo, bivši ravnatelj državne Agencije za plaćanje u poljoprivredi i trenutačni sindikalni povjerenik, kaže nam da je potišten i anksiozan jer mu ne daju baš ništa raditi iako je formalno pomoćnik ravnateljice i prima plaću od 15.000 kuna.

No onda se ipak razljuti kad ga pitamo o nekim stvarima jer je uvjeren da mu sadašnja HDZ-ova garnitura u biti podmeće.

- Neće me ušutkati lažima, a za ovu ljudsku mižeriju HDZ-ovsku i mižeriju imam poruku. Mogu mi se dobro k..ca napušiti - šalje nam SMS Pezo. I moli da ga citiramo. Minutu poslije stiže poruka: “Iako im k..ca nikad ne bih dao”. Ponovio je to nekoliko puta.

Jučer smo objavili Pezin put od ravnatelja do pomoćnika koji ne mora ništa raditi. U ugovoru je imao klauzulu da ga moraju zaposliti, a nakon smjene osnovao je podružnicu Novog sindikata, čiji je od ranije član. I postao teško smjenjivi sindikalni povjerenik. Matilda Copić, koju je postavio ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić (HDZ), u ratu je s Pezom.

Jučer smo došli i do računa na kojima je vidljivo da je Pezo dok je bio ravnatelj kupio moderne i skupe aktovke. Jednu mu je Agencija platila čak 4117 kuna, a drugu 2752 kune. Sasvim solidna poslovna aktovka se može kupiti za 1000 do 1500 kuna.

- One su bile za moj ured, a jednu su ukrali nakon provale u auto - kaže Pezo, koji tvrdi da su takve poslovne torbe bile potrebne za dokumente.

Imamo i niz računa zagrebačkih restorana.

Primjerice, da je za svoj imendan častio u restoranu, a pravdao je to talijanskom delegacijom koje uopće tad nije bilo. Imaju račune i pravdane na makedonsku delegaciju koja je, navodno, došla nedjeljom. Na desetak računa su iznosi od 200 pa do 1800 kuna. Iz Agencije saznajemo kako je protiv Peze podnesena kaznena prijava za zlouporabe u poslovanju i korištenje novca u privatne svrhe. Pezo i dalje tvrdi da ništa nije kriv te da su sve to laži iako u pojedinačne račune nije ulazio.

- U mojemu mandatu je kroz Agenciju prošlo 24 milijarde kuna poticaja. Imamo svake godine tri revizije. Kad su me maknuli, naručili su i posebnu reviziju mojih računa te ništa nisu našli. U odnosu na prethodnicu iz HDZ-a, značajno sam srezao reprezentaciju i uveo pravdanje, a i snizio prostor najma. Sve mi podvaljuju - tvrdi pak Pezo.