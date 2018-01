Uhljeb patnik: Plaćaju mi 15 tisuća kn i ni prstom ne mrdam

Ja sam vam još pomoćnik ravnatelja bez ikakvih ovlasti. Ne daju mi nikakva zaduženja, odsječen sam od svega u svojem uredu. Dobivam plaću, a ne j..u me za suhu šljivu.

Ali neće me se tako lako riješiti. Svaki dan dolazim na posao pola sata ranije i odlazim pola sata kasnije. Mislili su da će mi dosaditi i da ću otići, ali neće. Sve ću dobiti na sudu. Objašnjava nam to Ante Pezo, čovjek koji je do 2016. godine vodio državnu Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Preko njih idu milijarde europskih poticaja hrvatskim seljacima.

U otvorenom ratu s HDZ-ovcima

Pezo nam otvoreno kaže i da mu je plaća 15.000 kuna neto, kad se uključe olakšice za djecu i prijevoz. Sebe smatra “poslovnim pritvorenikom”. A Pezo nije jedini slučaj u Agenciji da prima plaću za višu funkciju za koju mu je u biti uručen otkaz i proglašen je nepotrebnim. Samo je Pezo spreman o tome i otvoreno razgovarati. On je u otvorenom ratu sa sadašnjim HDZ-ovim vodstvom Agencije na čelu s trenutačnom ravnateljicom Matildom Copić. U razgovoru s Pezom, ali i njegovim protivnicima, pljušte teške optužbe za rastrošnost i pogodovanja.

Dio je provjerljiv, dio ne, ali činjenica je da se međusobno optužuju za štete u milijunima kuna i malverzacije na teret poreznih obveznika. Kako je sve počelo? Pezo je bio pomoćnik ravnatelja u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji. SDP-ov ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina imenuje ga 2012. godine za ravnatelja Agencije za plaćanje. U ugovoru mu je stajalo da ako bude smijenjen ili ne bude ponovno izabran mora ostati raditi u Agenciji na sličnim poslovima. Kako kažu u Agenciji, podigao je i broj pomoćnika s 2 na 8 mogućih, a jedno mjesto je ostavio prazno.

- Čuvao ga je za sebe. Plaća ravnatelja je iznad 17.000 kuna, a na pomoćničkom dobiva oko 15.000 kuna - kažu Agenciji.

Mandat Pezi ističe u ožujku 2016. godine, tijekom Mostova ministra Davora Romića. On mu, očekivano, i daje ugovor za pomoćničko mjesto sukladno ugovoru. Ali Pezo s te funkcije osniva podružnicu Novog sindikata i on postaje povjerenik.

Kao sindikalni povjerenik Pezo uživa i veću zaštitu od otkaza. I tu dolazi zaplet. Ljetos je ravnateljica Copić napravila novu sistematizaciju, a Pezi je ponuđeno novo radno mjesto - viši stručni suradnik s plaćom od oko 8000 kuna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pezo to odbija, a ravnateljica mu uručuje poslovno uvjetovani otkaz s mjesta pomoćnika ravnatelja. Novi sindikat, čiji je Pezo povjerenik, protivi se premještaju i otkazu, a Pezo pokreće sudski spor. I tako, dok spor traje, on će dobivati plaću kao pomoćnik iako ne mora ništa raditi. U Agenciji tvrde da je to zlouporaba sindikata i sindikalnog djelovanja, ali upozoravaju na to da je ne koristi samo Pezo.

Plaćene edukacije i o seksualnosti

Naime, sindikalnom povjereniku se ne može dati otkaz zbog svojeg rada, čak i šest mjeseci nakon što to prestane biti.

Pezo se lani maknuo s mjesta čelnika podružnice na šest mjeseci, a na njegovo mjesto došla je Darija Gaberšnik, bivša šefica kadrovske službe. Nakon šest mjeseci je opet prvi sindikalist u Agenciji postao Pezo umjesto Gaberšnik.

- Tim mijenjanjem sačuvao je poziciju i šefici kadrovske službe koja je s njim nezakonito djelila otkaze. I ona je odbila slabije plaćeno mjesto pa sad dok se ne završi spor prima plaću od 11.000 kuna kao šefica kadrovske službe. Njih dvoje će se, izgleda, tako nastaviti rotirati kako bi bili zaštićeni - kažu nam u Agenciji te službeno odgovaraju da je troje otpuštenih radnika dok je Pezo bio šef tužilo Agenciju i dobilo sporove. Morali su im isplatiti više od 400.000 kn, a traje i još sporova pa vjeruju da će trošak biti i do milijun kuna.

- Čovjek koji je nezakonito dijelio otkaze sad je zaštićeni sindikalist - kažu nam.

Zbog toga, ali i zato što je plaćao edukacije te putovanja sebi i svojim suradnicima, iz Agencije su nam potvrdili da su protiv Peze podignuli kaznenu prijavu. Dobili smo i dokument u kojem on plaća višoj unutarnjoj revizorici edukaciju od 23.700 kuna. Ta edukacija u Centru za integrativni razvoj ne uključuje neke knjigovodstveno revizorske vještine, dapače. Ona je o osobnom razvoju, a programi uključuju teme od ranog razvoja djeteta do seksualnosti, plesa i rada s čakrama. Sebi je plaćao više tečajeve engleskog jezika, minimalno 15.000 kuna.

Pezo ima sasvim drugačiji pogled na svoj rad. Ističe da se stručno bavio poljoprivredom cijeli svoj radni vijek, osigurao je akreditacije EU Agenciji, nije imao afera...

- Sve su pretresli i nisu mi našli ništa ozbiljno. Žele me maknuti jer nisam HDZ-ovac niti ću ikad biti, a postavio sam i neugodna pitanja o imenovanju nove ravnateljice koja se nikad nije bavila poljoprivredom - kaže. Dodaje i da je otkaz nezakonit jer njegovo mjesto pomoćnika nije ukinuto, nego je zaposlena nova osoba iz HDZ-a sa samo dvije godine radnog staža. On kaže da je bio nestranački, ali se nedavno pridružio stranačkom savjetu SDP-a.

- Svoje mjesto sindikalnog povjerenika sam privremeno prepustio jer sam bio na nizu operacija i nisam mogao obavljati funkciju. Sve oni to dobro znaju - kaže nam.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Pezo upozorava da hajka na njega traje jer nova ravnateljica Copić želi skriti malverzacije koje sama radi. Upozorava da su i Copić i tri njezine kolegice koautorice knjige s HDZ-ovkom Ivanom Maletić te da su došle po političkoj vezi. Jedna od njih je i direktorica tvrtke Ivane Maletić. Također, upozorava na otkriće portala Telegram da je ravnateljica Copić dobila poticaje EU iako živi u Zagrebu. I njezina suradnica je dobila poticaje, a obje su iskoristile poljoprivredno gospodarstvo oca ravnateljice.

Vodstvo si uzelo nezakonite poticaje

Tek kad je afera otkrivena, poticaji su vraćeni. Ta afera je inače istinita i potvrđena, samo što Pezo kaže da će se prave posljedice tek osjetiti.

- To istražuje i OLAF (antikorupcijski ured Europske unije, op.a.) i o tome se već čulo u Europskoj komisiji. HDZ-ovci žele nastaviti pljačku i ja im smetam - kaže Pezo, koji upozorava i da je novo vodstvo povećalo broj zaposlenih i rukovoditelja.