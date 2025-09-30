Pfizer se nagodio s Trumpom

Predsjednik Donald Trump u utorak je izjavio da će Pfizer sniziti cijenu svih lijekova na recept u programu Medicaid za Amerikance s niskim primanjima i kao zamjenu za izuzeće od uvoznih carina prodavati nove lijekove po najpovoljnijim cijenama kakve su u zemljama jednake razvijenosti. Trump je također rekao da očekuje da će i drugi proizvođači lijekova slijediti taj primjer.

Američki pacijenti trenutno plaćaju daleko najviše za lijekove na recept, često tri puta više nego u drugim razvijenim zemljama, a Trump pritišće proizvođače lijekova da snize cijene na one kakve pacijenti plaćaju u usporedivim zemljama.

Pfizerovi će proizvodi biti u ponudi u novoj web usluzi Bijele kuće za izravnu kupnju lijekova za Amerikance, nazvane TrumpRx, na stranici koja će biti pokrenuta 2026. godine.

"Sjedinjene Države završile su sa subvencioniranjem zdravstvene zaštite ostatka svijeta", rekao je Trump na događaju u Ovalnom uredu u pratnji direktora Pfizera Alberta Bourle, ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja Jr. i drugih.

Dana 25. rujna Trump je najavio da će od 1. listopada uvesti stopostotnu carinu na uvoz robnih marki ili patentiranih farmaceutskih proizvoda, uz iznimku onih proizvođača koji izgrade proizvodni pogon u SAD-u. Sjedinjene Države provode istragu nacionalne sigurnosti ili istragu 232, kako bi utvrdio carine za farmaceutske proizvode.

Pfizer je prvi proizvođač lijekova koji je postigao sporazum. Trump je u srpnju poslao pismo vodećim farmaceutskim tvrtkama, njih 17, u kojem im je poručio neka smanje cijene kako bi se uskladile s onima koje se plaćaju u inozemstvu. Politika je to koju predsjednik nazvao određivanjem cijena najpovlaštenije nacije (MFN). Zatražio je od njih da odgovore kojim će se postupcima obvezati na tu odluku do 29. rujna.

Pfizer, američka tvrtka s proizvodnjom u SAD-u i drugim državama uložit će 70 milijardi dolara u istraživanje i razvoj te u domaću proizvodnju. Tvrtka je tako dobila tri godine odgode tijekom koje njeni proizvodi neće biti podložni carinama na farmaceutske proizvode, rekao je Bourla.