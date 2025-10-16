Picula: Europska komisija Srbiju neopravdano hvali pogotovo dok traju protuvladini prosvjedi

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula rekao je u četvrtak da bi se dužnosnici Europske unije trebali suzdržati od neopravdanog hvaljenja reformi u Srbiji u kojoj mjesecima traju protuvladini prosvjedi izazvani nesrećom na kolodvoru Novom Sadu prije godinu dana.

Time je aludirao na česte pohvale Europske komisije, poput one od prošle godine kada se predsjednica Komisije Ursula von der Leyen obratila predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću s “dragi Aleksandre, pokazali ste da djela slijede vaše riječi”.

Tijekom posjeta Beogradu u srijedu, narativ se nešto promijenio i Von der Leyen se Vučiću obratila s “gospodine predsjedniče”

“Pozivamo Komisiju da umjesto toga jasno artikulira potrebu za istinskim i sveobuhvatnim reformama, uključujući obnovu demokratskih institucija, jačanje vladavine prava i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala”, rekao je Picula.

Potpredsjednica zastupničkog kluba S&D, belgijska zastupnica Kathleen Van Bremp koja je u svojoj skupini zadužena za proširenje EU-a, istaknula je da svako neopravdano komisijino hvaljenje vlasti u Srbiji dovodi do toga da se studenti i građani koji prosvjeduju na ulicama osjećaju izdano.

Europski parlament će sljedeći tjedan u Strasbourgu raspravljati o rezoluciji o rastućoj represiji u Srbiji, godinu dana nakon pada nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu u kojoj je poginulo 16 ljudi. Ta je tragedija izazvala višemjesečne prosvjede koje Vučić naziva "obojenom revolucijom".

Picula je u razgovoru s novinarima u Bruxellesu rekao da je od veljače do rujna ove godine bilo više 10700 prosvjeda diljem Srbije, na kojima je bilo represije prema prosvjednicima, arbitrarnih uhićenja, politički motiviranih privođenja.

Bilo je 1028 uhićenih i zabilježeno je najmanje 340 nasilnih incidenata, u kojima je bilo i teže ozlijeđenih. Od kolovoza je nasilje dodatno pojačano, specijalna policija je brutalno postupala prema studentima, provladini mediji vode kampanju blaćenja prosvjednika.

“Sve to je razlog da Europski parlament reagira na ovu situaciju, jer Srbija nije obična zemlja, nego najvažnija i najveća na zapadnom Balkanu i daljnje pogoršanje situacije u toj kandidatskoj zemlji može imati negativne posljedice u nekim područjima zapadnog Balkana, u zemljama koje također kucaju na vrata EU-a”, izjavio je Picula.

Dodao je da njegova politička skupina socijalista i demokrata (S&D) i još neki zastupnički klubovi imaju nekoliko zahtjeva u pogledu Srbije.

Traži se transparentno zakonito djelovanje u pogledu tragedije u Novom Sadu, da se ispita u kojoj je je mjeri korupcija pridonijela snižavanju sigurnosnih standarda koji su na kraju doveli do pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, koja je usmrtila 16 ljudi. Zatim se traže ciljane sankcije za ozbiljno kršenje zakona i ljudskih prava protiv pojedinaca koji su za to odgovorni, uključujući i one koji su naredili i provodili nasilje protiv mirnih prosvjednika.

Također se traži uspostava misije za utvrđivanje činjenica u kojoj bi sudjelovao i Europski parlament i čija bi zadaća bila ocijeniti stanje demokracije u Srbiji, prosvjede koji i dalje traju, napade na prosvjednike i represiju prema studentima, nastavnicima i djelatnicima u javnom sektoru. Sljedeći je zahtjev osuda miješanja Rusije u prosvjede u Srbiji, s obzirom da ruski dužnosnici, među njima i predsjednik Vladimir Putin iznose lažne tvrdnje da ti prosvjedi predstavljaju obojenu revoluciju.

Istaknuo je i upozorenja o raširenoj korupciji u vezi s pripremama za Expo 2027.