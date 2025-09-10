Eurozastupnici: 'Bruxelles ne smije Vučiću nuditi mrkve da bi on davao batine građanima'

Nasilno gušenje prosvjeda i bliski odnosi s Rusijom i Kinom nisu načini za približavanje Srbije Europskoj uniji, složila se velika većina eurozastupnika u raspravi održanoj u utorak, zatraživši da se prestane s politikom popuštanja toj zemlji. Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos je u raspravi u Europskom parlamentu o "valu nasilja i kontinuiranoj primjeni sile nad prosvjednicima u Srbiji" pozvala Srbiju da "stvori normalno okruženje za funkcioniranje civilnog društva" te napomenula da "zastrašivanje nije način koji se koristi u EU-u" te da blok to neće tolerirati.

Dan nakon što su tisuće studenata prosvjedovale u Beogradu protiv policijske uporabe sile na prošlotjednim demonstracijama i zatražile istragu protiv policajaca lojalnih predsjedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj vladajućoj stranci, Kos je osudila sva nasilna postupanja.

- Očekujemo da policija djeluje razmjerno i poštujući temeljna prava. Osuđujemo sve činove mržnje, vandalizma i nasilja - rekla je povjerenica na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strasbourgu, dodavši da treba izbjegavati i svako nasilje usmjereno protiv vladinih dužnosnika i njihovih obitelji, kao i da vlasti trebaju osigurati poštovanje prava na mirno okupljanje, jednog od imperativa za približavanje Srbije bloku.

Studenti u Srbiji za pad nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenog prošle godine, kada je poginulo 16 ljudi, krive korupciju i traže prijevremene izbore. Vučić, ponovno izabran za predsjednika 2022. na mandat od pet godina, ne želi na to pristati pošto smatra to stranom urotom i nastojanjima da ga se sruši s vlasti.

Uz političku krizu u zemlji, Vučića europske institucije prozivaju što održava bliske odnose s Rusijom i Kinom, umjesto da se više usklađuje s politikama Europske unije.

- Sudjelovanje predsjednika Vučića na vojnim paradama u Moskvi i Pekingu te vrijeđanje EU-a i članova Europskog parlamenta, nedavno predstavnika delegacije Europske stranke zelenih, nije nešto što biste očekivali od zemlje kandidatkinje za članstvo - rekla je povjerenica nakon što je Vučić eurozastupnike iz redova Zelenih, koji su nedavno prisustvovali prosvjedu u Novom Sadu, prozvao "ološem".

Tonino Picula (S&D/SDP) poručio je u utorak da "uvrede koje je uputio zastupnicima ovog parlamenta, predsjednik Vučić već godinama koristi protiv neistomišljenika u Srbiji".

- Ni susjedne zemlje nisu pošteđene od posljedica politike iz Beograda. U međuvremenu, izostaju europske obveze i reforme dok se godinama ponavljaju fraze o ozbiljnoj zabrinutosti Komisije uz nastavak politike popuštanja Vučićevom Beogradu - dodao je Picula, stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.

- Paradoksalno je provoditi 19 generacija sankcija ruskom režimu, a šutjeti o državi kandidatkinji za članstvo čiji šef javno odbija uvođenje istih agresorskom režimu. Ukratko, Bruxelles ne smije Vučiću nuditi mrkve da bi on isporučivao batine građanima - rekao je Picula.

Nakon obraćanja Kos eurozastupnicima, Picula je rekao Hini da se nada da će "primjetna promjena tona u njenom govoru o odgovornosti Vučićevog režima za sve gore stanje u zemlji dovesti i do oštrijeg postupanje cijele Komisije prema sve malignijem režimu u Beogradu".

Pučanin Tomislav Sokol, član izaslanstva odbora EP-a za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Srbije također je prozvao Srbiju što sjedi na dvije stolice. "Deklarativno teži članstvu u EU, a istodobno održava posebne odnose s Rusijom i provodi hegemonistički projekt srpskog sveta". Sokol je upozorio da je Vidovdanski prosvjed "potvrdio da je velikosrpska ideja itekako prisutna i u redovima oporbe, što Europa ne može prihvatiti".

Eurozastupnik Davor Ivo Stier (EPP/HDZ) također je ocijenio da problemi u Srbiji nisu povezani samo s Vučićem, kao i da se ne mogu riješiti samo njegovom smjenom. "Problemi u Srbiji su puno dublji, oni su strukturni i oni također obuhvaćaju dio oporbe i studentskog pokreta. To je postalo očito još u lipnju na velikom mitingu u Beogradu. Radio Slobodna Europa je okarakterizirala taj protestni skup s ovim naslovom - Nacionalizam nadjačao borbu protiv korupcije. To se vidjelo i kad je profesor Milo Lompar sa Sveučilišta u Beogradu ponovio gotovo sve postulate velikosrpske nacionalističke ideologije", rekao je Stier na raspravi.

Eurozastupnica Sunčana Glavak (EPP/HDZ) rekla je da Europski parlament mora jasno reći da ponašanje srbijanskih vlasti, što uključuje nasilno gušenje prosvjeda, ne predstavlja put prema Europskoj uniji. "Put u Europu vodi preko reformskih procesa, a nikad preko represije", rekla je Glavak.

Eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica iz redova Europskih konzervativaca i reformista smatra da je Srbiji, za normalizaciju odnosa i europski put, "potrebna dublja katarza društva koje ne priznaje svoju odgovornost, pogotovo u agresiji prema Hrvatskoj 90-ih godina". Većina eurozastupnika osudila je Vučićev režim, izuzev zastupnika kluba Patrioti za Europu.

Thierry Mariani, francuski eurozastupnik iz tog kluba, rekao je da se "iza studenata kriju snage kojima nije cilj demokracija već destabilizacija Srbije" te da bi "Bruxelles trebao prestati maltretirati demokratski izabranu vlast u toj zemlji".

Eurozastupnik Helmut Brandstätter (Renew Europe), izvjestitelj u sjeni za Srbiju rekao je pak na raspravi da su "građani Srbije dobrodošli u Europsku uniju, ali da Vučićev režim nije".

Srbijanska oporba: Od EU-a očekujemo da ne šuti na kršenja ljudskih prava

Brandstätter je ranije u utorak, zajedno sa socijaldemokratima i zelenima, u Europskom parlamentu organizirao raspravu o Srbiji s predstavnicima pet oporbenih stranaka u toj zemlji, a među njima je bio predsjednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović.

- Dobili smo određene najave da bi Europski parlament mogao poslati misiju u Srbiju kako bi istražila i utvrdila činjenično stanje u Srbiji i dala preporuke kako izaći iz krize, kao i da se razmatra da se ne kažnjava Srbija kao zemlja, već da meta sankcija i restriktivnih mjera budu ključni donositelji političkih odluka, odnosno oni ljudi koji su politički odgovorni za uništavanje demokracije u Srbiji - rekao je Grbović Hini.

Očekuje od EU da glasnije proziva postupanja srbijanskih vlasti. "Ne očekujemo da EU dođe u Srbiju i smijeni Vučića ili nekoga drugoga postavi na vlast, ali očekujemo da ga prestanu tretirati kao ekskluzivnog, pa čak i kao legitimnog sugovornika međunarodne zajednice. Kao i da ne šuti na brojna kršenja ljudskih prava koja se događaju svakodnevno u Srbiji", rekao je Grbović.

Neizvjesna je i budućnost Vučićeve Srpske napredne stranke (SNS) kao pridružene članice unutar Europske pučke stranke. Danas je predsjednik EPP-a Manfred Weber najavio da će EPP raspravljati idućih dana o članstvu SNS-a u toj europskoj političkoj obitelji.