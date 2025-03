Picula: Novinari se mogu zaustaviti na granici, ali istina se teško može zaustaviti

Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, kritizirao je u subotu srpske vlasti nakon što je dan ranije dio novinarskih ekipa, uključujući hrvatske, zaustavljen na granici pod obrazloženjem da predstavljaju sigurnosni rizik uoči velikih prosvjeda protiv vlasti predsjednika Aleksandra Vučića. Picula je incident okarakterizirao kao dokaz nedemokratskog ponašanja srpske vlasti, upozorivši da takve mjere ne mogu spriječiti širenje istine.

"Novinari se mogu zaustaviti na granici, ali istina se teško može zaustaviti na granici. Vlast koja pokušava zaustaviti istinu sigurno nije demokratska, ali očito ima razloga da pokuša zaustaviti istinu o sebi kako ne bi bila proslijeđena u svijet", kazao je Picula, zastupnik SDP-a/S&D-a u Europskom parlamentu, novinarima u Osijeku.

Prema njegovim riječima, jučerašnji događaj samo je nastavak dugogodišnje prakse "režima Aleksandra Vučića" koji unutar Srbije sistematski onemogućava novinare da "prenose istinu o prirodi toga režima".

Referirajući se na prosvjed Picula je rekao kako nije jasno "je li riječ o etapi prosvjeda ili je riječ o njihovoj kulminaciji".

Picula je ocijenio i kako "eskalacija samog sukoba" nije u interesu niti prosvjednika niti vlasti.

Upitan o mogućoj reakciji Hrvatske na zabranu ulaska novinarima u Srbiju, Picula je odgovorio kako bi reakcija hrvatskog ministarstva vanjskih poslova "trebala biti odrješitija".

"U najmanju ruku treba pozvati diplomatskog predstavnika Republike Srbije u Zagrebu i pitati ga za razloge zašto se to događa i do kada će se to događati", kazao je.

Jandroković: Najmanji je problem uputiti diplomatsku notu

U vezi trenutno usijane situacije u Srbiji Jandroković je istaknuo kako je teško u ovom trenutku nešto više reći o događajima u Srbiji i predvidjeti u kojem će smjeru oni ići.

"Vidim da se radi o desecima i stotinama tisuća ljudi koji danas demonstriraju u Srbiji, teško je u ovom trenutku reći u kojem će smjeru sve to ići. Mi iz Hrvatske s posebnom pozornošću pratimo zbivanja u susjednoj državi, nadam se da neće doći do eskalacije koja bi se pretvorila u nasilje, bilo da dolazi s jedne ili s druge strane", kaže Jandroković.

Hrvatskoj je u interesu da njezino susjedstvo bude stabilno i mirno, ne samo zbog sigurnosti već i zbog gospodarske suradnje. Naravno, pratit ćemo što će se događati i reagirati na vrijeme i prema potrebi, poručio je Jandroković.

Na pitanje o zabrani ulaska u Srbiju pojedinim novinarima iz Hrvatske Jandroković je podsjetio kako je u više navrata rekao da Srbija nije zemlja koja se može dičiti svojim demokratskim dosezima, a zabrana izvještavanja novinarima je jedan od događaja koji to potvrđuje.

Upitan hoće li Hrvatska zbog toga uputiti diplomatsku notu odgovorio je kako je najmanji problem uputiti diplomatsku notu.

"To neće ključno primijeniti ono što se trenutno u Srbiji događa, jer se tamo očito radi o ozbiljnom udaru na aktualno vodstvo Srbije i u tom kontekstu treba gledati na pokušaje da se onemogući izvješćivanje koje će biti objektivno".

Komentirajući "slučaj Dodik" u BiH, predsjednik Sabora je rekao kako je i taj slučaj dio kompleksnih odnosa u našem susjedstvu, a Bosna i Hercegovina počiva na Daytonskom sporazumu.

"Hrvatska poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH i jednakopravnost sva tri naroda, a posebno smo zainteresirani za jednakopravnost i konstitutivnost Hrvata. Stoga, sva rješenja koja će biti u BIH moraju uvažavati tu činjenicu", naglasio je Jandroković.