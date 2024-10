Pijan i nadrogiran bježao policiji u Smartu, prošao kroz čak deset crvenih pa šokirao: 'Bojim se!'

Nakon što je lanjskoj 8. travnja u jedan sat iza ponoći, i bez vozačke dozvole, bježao Smartom zagrebačkoj policiji kroz gotovo cijeli grad, student M. M. (23) sjeo je na optuženičku klupu Općinskog suda u Novom Zagrebu, piše Jutarnji list.

Ruta njegove sumanute jurnjave u Smartu bila je od križanja Savske sa Selskom pa sve do novozagrebačkog Zapruđa. U sebi je tada imao i tragove THC-a, kokaina i 0,41 promil alkohola. Uhitili su ga nakon što se Smartom zabio u betonski nosač nadvožnjaka pa su mu se aktivirali zračni jastuci.

- Ne smatram se krivim - kazao je na sudu. Na dva sudska ročišta mladić nije došao, a njegova odvjetnica navodi da ima ozljedu lijevog kažiprsta te da je u Klinici za traumatologiju.

Zbog obijesne vožnje tužiteljstvo traži bezuvjetne dvije godine zatvora i plaćanje 671 eura toksikološkog vještačenja. Ovaj se dvadesettrogodišnjak oglušivao na policijske znakove, svjetleću palicu STOP i upozorenja da stane.

U pritvoru u Remetincu je bio mjesec dana.

Policija ga je uočila dok se vozio po Selskoj ulici, prešao Jadranski most, a potom na rotoru skrenuo desno na Jadransku aveniju i zatim u Ulicu Vice Vukova. Jurili su za njim uz upaljene sirene i rotirajuća svjetla. Kada je došao do ulice Ive Robića, polukružno se okrenuo i vratio na Vukovu sve do Jadranske kako bi na rotoru produžio ravno na Aveniju Dubrovnik. Stigao je do Središća, a na križanju sa Stonnskom skrenuo je na trak Avenije Dubrovnik namijenjen vozilima iz suprotnom pravca i zatim skrenuo kroz Šiblovu sve do Bundeka i Američke škole vozeći u susret policijskoj patroli koji su pravovremenom reakcijom izbjegli nalet.

Usporavanje mu nije tada bila opcija pa je mladić nastavio juriti po Holjevčevoj prema Antallovoj u pravcu Hipodroma i Velesajma nakon čega je u jednom trenutku skrenuo i završio, vozeći zabranjenim smjerom, na Aveniji Dubrovnik. Jurio je u smjeru Utrina, a drugi vozači su mu se morali izmicati. Na rotoru Zapruđe je izgubio nadzor, završio na šljunku i u zanošenju udario u ‘nogu‘ Mosta mladosti.

- Zašto bježiš? Što to radiš? - upitao ga je ljutito policajac nakon što je stao s jurnjavom. - Nemojte se ljutiti, bojim se. Nemam vozačku - odgovorio mu je mladić, piše Jutarnji list, navodeći da je popio jedan viski i jednu pivu te popušio joint i povukao 'crtu' kokaina.

Nakon uhićenja je priznao krivnju te otkrio da vozački ispit još uvijek nije položio.

- Vidio sam policajce tu večer da mi policijskom palicom Stop daju znak da stanem. Ali nisam stao iz straha da ne bih mogao izaći na vozački ispit. Pa sam se oglušio na njihove zapovjedi - dodao je te otkrio da mu je Smart kupila majka.

Prekršio je čak šest blanketnih propisa Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Deset puta prošao je kroz crveno svjetlo na semaforu, a kroz šest ulica vozio u suprotnom smjeru. Čeka se njegova obrana na sudu.