INCIDENT U VELIKOJ

Pijan izvukao luk i strijelu pred lokalom kraj Požege. Uhitili ga

Piše Iva Tomas,
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

S obzirom na to da je postojala mogućnost da će nastaviti s prekršajem, smjestili su ga u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola

Mladić (29) pijan je izvadio luk i strijelu iz torbe u nedjelju oko 1.50 ispred ugostiteljskog objekta u mjestu Velika kraj Požege, piše požeško-slavonska policija.

Bio je pod utjecajem 0.97 promila. S obzirom na to da je postojala mogućnost da će nastaviti s prekršajem, smjestili su ga u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.

Protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

