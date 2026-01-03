VIDEO Varaždinska policija priopćila: Dojava o bombi u centru Lumini bila je lažna

Obavijesti

EVAKUIRALI ZGRADU

Varaždinska policija priopćila: Dojava o bombi u centru Lumini bila je lažna

Piše Marta Divjak,
Varaždinska policija priopćila: Dojava o bombi u centru Lumini bila je lažna
Varaždin: Evakuiran trgovački centar Lumini, u tijeku je policijski pregled | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanju svih okolnosti i pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela, priopćili su iz policije.

Varaždinska policija izvjestila je kako je dojava u bombi u trgovačkom centru Lumini lažna. Dramatična situacija započela je oko 19.10 sati, kada je putem Županijskog centra 112 stigla prijetnja koja je odmah podigla na noge sve dežurne službe. Odmah po dolasku policije na adresu Grada Lipika 15 u Donjem Knegincu, osiguran je prostor oko centra, dok je voditeljica ureda centra donijela odluku o evakuaciji.

Policija kod shopping centra Lumini kod Varaždina 00:23
Policija kod shopping centra Lumini kod Varaždina | Video: Čitatelj 24sata

- Provedenim protueksplozijskim pregledom nisu pronađena eksplozivna sredstva. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanju svih okolnosti i pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela - priopćili su iz policije.

