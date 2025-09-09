Pijan pokosio pješakinju i onda pobjegao: Ide u zatvor na dvije godine i četiri mjeseca

Tog 11. lipnja 2017. godine, oko 20 sati i 55 minuta, 54 - godišnja Vjera Štern prelazila je cestu preko zebre na Novoj cesti kod broja 42. U istom trenu, za volanom Volva XC 60, sjedio je pijani Lav Božičević, s 1,68 promila u krvi. Nije ju na vrijeme vidio, nije zakočio i udario je nesretnu ženu.

Naletio je na lijevu stranu njenog tijela, ona je završila na haubi, a potom pala na cestu. Zadobila je teške ozljede glave, nagnječenje i krvarenje mozga, slomljen kralježak i kuk. Umjesto da stane i pomogne ozlijeđenoj Štern, on je pobjegao s mjesta nesreće.

Nesretna Vjera Štern je od ozljeda preminula osam mjeseci kasnije zbog težine ozljeda u KB Dubrava. Osam godina nakon nesreće, cijela stvar je dobila i sudski epilog. Božičević je za uzrokovanje nesreće sa smrtnom posljedicom i bijeg s mjesta nesreće dobio dvije godine i osam mjeseci zatvora, a morat će odslužiti dvije godine i četiri mjeseca. Uz to, tu su razni sudski troškovi. Ima 15 dana da ih plati nakon što presuda postane pravomoćna. Tako za sva vještačenja mora platiti 3.239 eura, 44 eura za vađenje krvi i mokraće i još 1000 eura postupka. Na presudu se mogu žaliti i on i ŽDO. U sudnici na izricanju presude su se pojavili samo mediji.