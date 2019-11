Pijan usmrtio biciklista, sud ga oslobodio: 'Udario sam divljač'

Ravnatelja županijskih cesta Virovitičko-podravske županije sud je nepravomoćno oslobodio krivnje nakon što je u alkoholiziranom stanju pregazio biciklista i pobjegao s mjesta nesreće, otkriva Provjereno.

Bruno Perkec je, naime, vozio pod utjecajem i pobjegao s mjesta nesreće. Nije se ni sjetio zvati za pomoć već se dva puta vraćao na mjesto nesreće kako bi uklonio dokaze.

Usmrtio je biciklista Damira Jurišića i nije ni prijavio nesreću, tvrdi ekipa Provjerenog. Damirova supruga je tražila muža koji je ležao u jarku...

- Cijelu noć nisam spavala. Mislila sam gdje je, čak sam se provozala i po selu da vidim hoću li ga negdje vidjeti. Ujutro kad je svanulo, ponovno sam sjela u auto i ponovno sam ga išla tražiti - ispričala je za Provjereno Damirova supruga Adriana Jurišić.

Obitelj i prijatelji su ga krenuli tražiti, no pronašao ga je vjenčani kum.

- Došao je tu kod mene, on i njegova žena. Oni su mi rekli da Damira više nema - priča pokojnikova supruga.

Zadobio je nagnječenje i zgnječenje leđne moždine nakon puknuća drugog kralješka od kojeg je preminuo te brojne druge unutarnje i vanjske ozljede.

U policiju prijavio da je udario divljač

Policija je radila očevid, a pronašla je dijelove plastike i bicikla te otkinuti retrovizor. Na mjestu nesreće bili su 'neki brojevi od auta', a po tim su brojevima našli čiji je auto i tko je vozio.

- Utvrdilo se da je vozio Bruno Perkec - kaže Damirova supruga. Perkec je ravnatelj Županijskih cesta Virovitičko-podravske županije. Tijelo je pronađeno u 10 sati, a policija je započela očevid u 11 sati.

U zapisniku očevida državnog odvjetništva stoji da se, dok je trajao očevid, dotični sam javio u postaju prometne policije u Virovitici kako bi prijavio da je sinoć udario divljač na cesti.

Suđenje trajalo dvije godine

DORH je podignuo optužnicu, a sudili su mu dvije godine. Kroz to vrijeme obitelj Jurišić nije mogla vjerovati svojim očima i ušima na sve izrečeno, prešućeno, neizvršeno. I same izjave svjedoka, pa i optuženog, zapisnici, a i dokazi, upućivali su na više kaznenih djela.

- Da je upravljao službenim automobilom pod utjecajem alkohola, samo što to nigdje ne stoji. Apsolutno ništa nije poduzeo. Niti je zvao hitnu pomoć niti je zvao policiju. Pokupio se s mjesta događaja, sjeo u auto i otišao, kao da je trknuo psa - kaže Adriana Jurišić.

Optužnica je, bez obzira na to, imala samo jednu točku – za izazivanje prometne nesreće kojom je prouzročena smrt. To je ono što Jurišićima ne ide u glavu, kako je to moguće s obzirom na tijek događaja.

Taj dan proveo je na domjenku. Predvečer je, i sam priznaje u iskazu, a i svjedoci potvrđuju, otišao u kafić i popio još dva piva prije no što je sjeo za volan, objavilo je Provjereno.

S obzirom na to da je tijelo pronađeno tek sljedeći dan, proteklo je dosta vremena.

- Molio je Boga da se to što dulje ne otkrije da bi imao 0 promila alkohola, a alkohol mu je mjeren tek popodne u 3 ili 4 sata sljedećeg dana - kaže supruga pokojnog Damira. DORH je jednostavno prešao preko toga, jednako kao što je prešao preko vlastitog zapisnika s očevida u kojem stoji kako je vozač pobjegao s mjesta nesreće.

Nesretni biciklist nije imao šanse izbjeći automobil

Iako je i biciklist imao alkohola u organizmu, vozio je uz sami rub ceste.

Prometni vještak je nedvojbeno utvrdio da biciklist nije imao šanse izbjeći automobil, da je Bruno Perkec mogao i morao izbjeći sudar. Utvrdio je i da ga je, da je vozio u režimu dugih svjetala, mogao uočiti na udaljenosti od 100 metara, a s kratkim svjetlima na 50 metara.

Iz svega navedenog je očekivana pravedna presuda sutkinje do koje, ipak, nije došlo. Na to što je vozio pijan i što nije pružio pomoć, DORH je jednostavno zažmirio...

- Svi su normalno pozvani na čitanje presude na kojoj sam se pojavila samo ja. Nije došao ni optuženi ni Državno odvjetništvo ni itko od njih. Meni je sutkinja koja je vodila taj predmet, Jasna Delić Janković, rekla da mora krenuti malo unatrag od druge strane. Još mi je u tom svom govoru rekla da možemo najviše zahvaliti toj državnoj odvjetnici što je došlo do takve presude, a presuda je glasila da se oslobađa od optužbe - izjavila je Adriana Jurišić.

Ekipa Provjerenog nazvala je Brunu Perkeca koji je odbio komentirati situaciju.