Pijan zaklao majku troje djece: U krvi ju je našao najstariji sin

Znali smo da je naopak i prijeke naravi, da je robijao zbog nasilja i maltretirao i tukao Jelenu, pričaju susjedi majke troje djece koja je u noći na utorak pronađena prerezanog grkljana ispred svoje kuće u Kosjeriću, mjestu kod Užica na zapadu Srbije.

Skrivao se 50 metara od kuće

Jelenu Grbić (38), piše Blic, ubio je nevjenčani suprug Ivan Radovanović (35), kojeg je policija istog dana i uhitila. Nakon ubojstva se skrivao u susjedovoj šupi 50-ak metara od kuće gdje su ga kasnije popodne i pronašli. Čitavo vrijeme do uhićenja vrebao je iz potkrovlja prateći što se zbiva. Otkrio ga je susjed koji je htio ući u svoju šupu no kako su vrata bila blokirana pozvao je policiju sumnjajući da se unutra krije ubojica. Radovanović pri uhićenju nije pružao otpor.

Blic piše da je ubojica, s kojim ubijena ima 3-godišnjeg sina, te noći pijan razbio staklo na ulaznim vratima kuće, ušao te na Jelenu nasrnuo oštrim predmetom, koji za sada nije pronađen. Izbo ju je nekoliko puta te joj prerezao vrat dok su za to vrijeme njezina trojica sinova starih 17, 13 i 3 godine spavala u sobi.

Mrtvu majku našao najstariji sin

Navodno je najstarijeg sina Dejana probudila buka te je majku našao kako leži u lokvi krvi. Otrčao je do Doma zdravlja preko puta kuće po pomoć no do dolaska liječnika žena je već bila mrtva.

Dvojicu starijih sinova Jelena je dobila u braku s pokojnim suprugom koji je, kako piše Blic, umro od teške bolesti i sahranjen točno na dan kada je Jelena ubijena.

Već služio zbog nasilja, čekala ga godina dana zatvora

Radovanović je i ranije bio osuđivan zbog nasilja nad ženom te odslužio devetomjesečnu zatvorsku kaznu. Nedugo nakon izlaska na slobodu došao je u njezinu kuću i pretukao je zbog čega je osuđen na godinu dana zatvora te je ovih dana trebao početi služiti. Ubijena Jelena zbog nasilja i maltretiranja prekinula je vezu s Radovanovićem no njegovoj naravi nije uspjela pobjeći.