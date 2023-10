Pijana konobarica vrijeđala goste kafića pa dobila šaku u glavu. Mora platiti 90 € kazne

Prema presudi suda, Mira (33) i Ante (24) u kolovozu oko 14.30 sati u kafiću u Varaždinskim Toplicama narušavali su javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način, piše Danica.hr.

Kako se navodi u presudi, 'Mira je pod jakim utjecajem alkohola hodala od stola do stola i goste nazivala 'seljačinama' te ih odgurivala od sebe govoreći im 'tko si ti, kaj si ti', a kad je došla do stola za kojim se nalazio Ante, vrijeđala ga je pogrdnim riječima 'seljačina si'. U jednom trenutku ga je odgurnula od sebe i rukom udarila u predjelu vrata, nakon čega ju je Ante upozorio da se makne od njega i uzvratio tako da je Miru udario šakom u glavu'. Vrlo brzo su stigli policija i hitna koja je konstatirala lakše tjelesne ozljede. No, oboje je završilo s prekršajnim prijavama.

Sutkinja je Miru kaznila s 90 eura, a Antu s 80 eura, a moraju platiti i po 20 eura troškova prekršajnog postupka. Presuda je nepravomoćna i na nju se mogu žaliti, piše Danica.hr.

'Pri odmjeravanju kazne uzeta je u obzir vrsta i težina prekršaja, te posljedice počinjenog prekršaja. Kao otegotnu okolnost sud je uzeo kažnjavanost Ante za istovrsne prekršaje, a kao olakotnu okolnost uzeo je nekažnjavanost Mire', istaknula je sutkinja.