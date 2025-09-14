Pijanac dobacivao vulgarne komentare tinejdžerki (16) pa sjeo u auto i pregazio je!

Šesnaestogodišnja djevojka tragično je preminula u subotu rano ujutro nakon što ju je na pločniku u njujorškoj četvrti Queens terenskim vozilom namjerno pokosio pijani vozač, piše New York Post.

Stravičnom činu prethodila je žestoka svađa koja je izbila jer je 38-godišnji muškarac dobacivao vulgarne komentare tinejdžerki, nakon čega je uslijedio i fizički sukob s njezinim dečkom i majkom.

Foto: New York Post

Kobna svađa zbog prostačkih komentara

Tragedija se odigrala nešto poslije 4 sata ujutro ispred lokala "Prima Dona" na križanju Roosevelt Avenue i Benham Street u Elmhurstu.

Prema policijskim izvorima, 16-godišnja Jhoanny Gomez-Alvarez izišla je iz lokala u društvu svog dečka, 32-godišnje majke i njezinog prijatelja.

Na stepenicama obližnjeg bara sjedio je 38-godišnji Edwin Cruz Gomez, koji je bio u vidno alkoholiziranom stanju. Nakon što joj je dobacio vulgarne komentare, potukao se s njezinim dečkom i majkom.

Foto: New York Post

Potom je sjeo u automobil i namjerno se zabio u automobil njezine majke, a potom i u nju. Pobjegao je, ali su ga brzo pronašli i uhitili. Nesretna tinejdžerka preminula je na mjestu nesreće. NY Post je objavio i njezine fotografije s nadzornih kamera, snimljenje par sati prije tragedije.

- Teško je gledati te snimke znajući da je umrla nekoliko sati poslije. To je mlada djevojka, u zgradi je živjela tri mjeseca. Bila je puna života - rekao je predstavnik stanara u zgradi ispred koje je snimljena djevojka.