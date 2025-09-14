Obavijesti

News

Komentari 2
STRAVA U QUEENSU

Pijanac dobacivao vulgarne komentare tinejdžerki (16) pa sjeo u auto i pregazio je!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pijanac dobacivao vulgarne komentare tinejdžerki (16) pa sjeo u auto i pregazio je!
3
Foto: New York Post

Pijani vozač namjerno je pregazio 16-godišnjakinju nakon svađe zbog vulgarnih komentara. Potukao se njezinom majkom i dečkom, a onda sjeo u auto i zabio se u njih. Pobjegao je, ali su ga brzo uhitili

Šesnaestogodišnja djevojka tragično je preminula u subotu rano ujutro nakon što ju je na pločniku u njujorškoj četvrti Queens terenskim vozilom namjerno pokosio pijani vozač, piše New York Post.

Stravičnom činu prethodila je žestoka svađa koja je izbila jer je 38-godišnji muškarac dobacivao vulgarne komentare tinejdžerki, nakon čega je uslijedio i fizički sukob s njezinim dečkom i majkom.

Foto: New York Post

Kobna svađa zbog prostačkih komentara

Tragedija se odigrala nešto poslije 4 sata ujutro ispred lokala "Prima Dona" na križanju Roosevelt Avenue i Benham Street u Elmhurstu.

Prema policijskim izvorima, 16-godišnja Jhoanny Gomez-Alvarez izišla je iz lokala u društvu svog dečka, 32-godišnje majke i njezinog prijatelja.

Na stepenicama obližnjeg bara sjedio je 38-godišnji Edwin Cruz Gomez, koji je bio u vidno alkoholiziranom stanju. Nakon što joj je dobacio vulgarne komentare, potukao se s njezinim dečkom i majkom.

Foto: New York Post

Potom je sjeo u automobil i namjerno se zabio u automobil njezine majke, a potom i u nju. Pobjegao je, ali su ga brzo pronašli i uhitili. Nesretna tinejdžerka preminula je na mjestu nesreće. NY Post je objavio i njezine fotografije s nadzornih kamera, snimljenje par sati prije tragedije. 

- Teško je gledati te snimke znajući da je umrla nekoliko sati poslije. To je mlada djevojka, u zgradi je živjela tri mjeseca. Bila je puna života - rekao je predstavnik stanara u zgradi ispred koje je snimljena djevojka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'
BORBA HRABRE MILEVE

'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Mileva Šimetić Saliji (26) iz Pule boluje od rijetke bolesti zbog koje su joj transplantirani jetra i bubreg. Bila je na operaciji stopala u Turskoj, ali se opet sve zakompliciralo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025