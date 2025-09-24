Obavijesti

Pijandura u Međimurju prešao u krivi smjer i zabio se u auto u kojem su bili žena i dijete!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU međimurska

Kod 26-godišnjaka izmjerili su koncentraciju alkohola od 2,84 promila. Vozio je auto austrijskih tablica iz Donjeg Kraljevca u smjeru Čehovca

Ozlijeđena vozačica (38) i dijete iz njenog automobila vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni su jučer u čakovečku bolnicu nakon teške prometne nesreće između Donjeg Kraljevca i Čehovca u Međimurju. Ondje im je pružena pomoć, no težina ozljeda zasad nije okvalificirana.

Naime, u srijedu oko 18 sati u njih se zabio vozač (26) austrijskih tablica. Imao je 2,84 promila alkohola u organizmu.

- Pritom se automobilom nije kretao obilježenom trakom koja se proteže uz desni rub kolnika. S obzirom na brzinu kretanja, uvjete prometa te na stanje i osobine ceste, u zavoju je prešao na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, gdje je prednjim dijelom automobila naletio na prednji dio osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka - pišu iz policije.

Od siline udara i zanošenja oba su djelomično sletjela s ceste na travu. Po dolasku policije pijani vozač je uhićen.

Čim se okvalificiraju ozljede znat će hoće li ga prekršajno ili kazneno prijaviti zbog izazivanja prometne nesreće.
 

