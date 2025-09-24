Kod 26-godišnjaka izmjerili su koncentraciju alkohola od 2,84 promila. Vozio je auto austrijskih tablica iz Donjeg Kraljevca u smjeru Čehovca
Pijandura u Međimurju prešao u krivi smjer i zabio se u auto u kojem su bili žena i dijete!
Ozlijeđena vozačica (38) i dijete iz njenog automobila vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni su jučer u čakovečku bolnicu nakon teške prometne nesreće između Donjeg Kraljevca i Čehovca u Međimurju. Ondje im je pružena pomoć, no težina ozljeda zasad nije okvalificirana.
Naime, u srijedu oko 18 sati u njih se zabio vozač (26) austrijskih tablica. Imao je 2,84 promila alkohola u organizmu.
- Pritom se automobilom nije kretao obilježenom trakom koja se proteže uz desni rub kolnika. S obzirom na brzinu kretanja, uvjete prometa te na stanje i osobine ceste, u zavoju je prešao na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, gdje je prednjim dijelom automobila naletio na prednji dio osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka - pišu iz policije.
Od siline udara i zanošenja oba su djelomično sletjela s ceste na travu. Po dolasku policije pijani vozač je uhićen.
Čim se okvalificiraju ozljede znat će hoće li ga prekršajno ili kazneno prijaviti zbog izazivanja prometne nesreće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+