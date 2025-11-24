Pijani, bez dozvola... Četiri vozača završila iza rešetaka

Tijekom pojačanog nadzora prometa policijski službenici zabilježili su vožnju pod utjecajem visokih koncentracija alkohola te upravljanje vozilima bez važećih dozvola. Dvojici višestrukih ponavljača prekršaja u Splitu privremeno su oduzeta vozila kako bi se spriječilo daljnje ugrožavanje sigurnosti u prometu.

Vozač u Imotskom vozio bez registarskih oznaka i s 2,56 promila

U petak oko 14.20 sati u Imotskom policija je zaustavila osobno vozilo bez registarskih oznaka kojim je upravljao 34-godišnjak. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 2,56 promila alkohola u krvi, a utvrđeno je i da vozilo nema važeću policu obveznog osiguranja.

Vozač je uhićen i doveden pred sud koji mu je odredio zadržavanje od 13 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Split: Vozio pod utjecajem alkohola i bez važeće vozačke dozvole

U subotu oko 3.30 sati u Splitu je zaustavljen 27-godišnji vozač kojemu je izmjereno 1,04 promila alkohola u krvi. Policija je utvrdila da se radi o višestrukom ponavljaču prekršaja kojemu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog negativnih bodova.

Vozač je uhićen, zadržan do otrježnjenja te mu je vozilo privremeno oduzeto. Sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana, a odluka o kazni bit će donesena naknadno.

Brač: Pijan udario u parkirano vozilo i pobjegao

Na Braču je u subotu poslijepodne vozač izazvao prometnu nesreću udarivši u parkirano vozilo, nakon čega je napustio mjesto događaja. Policija ga je ubrzo pronašla te mu izmjerila 2,60 promila alkohola.

Vozač je uhićen i odveden na sud, koji mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana te je predan u zatvor.

Split: Vozio bez vozačke i odbio testiranje na droge

U subotu oko 21 sat policija je u Splitu zaustavila 43-godišnjeg vozača kojemu je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih 18 negativnih bodova. Unatoč tome, ponovno je zatečen u vožnji, a pritom je odbio i testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Policija mu je privremeno oduzela vozilo, a sud mu je odredio zadržavanje od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.