Pijani Hrvat dirao stjuardesu i putnice na letu za Pariz: 'Bio je sa ženom i djecom. Strašno!'

Imao je obitelj, ženu i dvoje djece. Bio je pijan kao letva. Žena je cijeli lit samo gledala u pod, ispričao je na Net.hr svjedok incidenta na letu Croatia Airlinessa iz Zagreba za Pariz.

Kako je rekao, pijani putnik je sjeo kraj dvije djeviojke i dirao ih je, stjuardesu je primio za stražnjicu. Dirao je i Slovenku koja je sjedila blizu.

Počeo joj je prolaziti prstima kroz kosu.

- Rekao sam mu: Što radiš ovdje?! Makni se!' - ispričao je Slovenac, koji se dogovorio s drugim putnikom da će ga zadržati ako se ne smiri.

Postojala je opcija i da avion zbog pijandure sleti u München.

- Kasnije su ga prebacili u prvi razred. I tamo je radio nered. Kad smo sletjeli u Pariz, odvelo ga je šest policajaca - ispričao je svjedok.

Iz Croatie Airliness potvrdili su da je incident bio 14. kolovoza.

