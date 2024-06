Pijani manijak gazio bicikliste u Karlovcu: 'Spominjao je ustaše, na licu mu vidjelo da želi ubiti'

Pijani 44-godišnjak sa šireg karlovačkog područja u subotu oko 14 sati je na parkiralištu kafića na području općine Vojnić ničim izazvan krenuo gaziti bicikle koje su tamo ostavili sudionici biciklističkog maratona "Putevima 110. brigade", koji su organizirali veterani 110. karlovačke brigade s rekreativcima iz udruge "Pedala laganini".

Pri tome je starim crvenim Passatom austrijskih oznaka udario i u sudionicu maratona Kristinu Cerin, koju je po izjavama očevidaca od teških ozljeda spasilo samo to što je vozilo prije toga nasjelo na veći broj bicikala i stepenište. Napadač se nakon toga dao u bijeg, a prije nego je uhićen, prouzročio još jednu prometnu nesreću. Smješten je bolnicu na triježnjenje, jer je bio u izuzetno pijanom stanju, te je razgovor s policijom obavio tek jučer. Udruga pripadnika 110.brigade tvrdi da se dogodio zločin iz mržnje motiviran nacionalnom netrpeljivošću, a jedan od branitelja je potvrdio da su napadača prije incidenta čuli kako stalno gunđa nešto kao "Hrvati, kockice, ustaše".

Foto: Trend.com.hr

- Ljudi nisu nikoga iritirali, samo su na sportskoj odjeći imali šahovnice. Ne želimo dizati tenzije, ali smo morali reagirati jer ovo nećemo prešutjeti. Sjedeći za stolom na terasi slušao kako stalno gunđa nešto kao "Hrvati, kockice, ustaše". Kolega se digao i otišao naručiti nam sok, ovaj je sjeo u auto, ubacio u rikverc, počeo je galamiti i krenuo direktno na nas. Nasjeo je na stepenice, da ih nije bilo ušao bi preko nas u kafić, srušio je stup od verande i pogodio gospođu te bicikle, te je to sve vukao. Nakon toga je pobjegao. Njemu se na licu vidjelo da nas ide ubiti - rekao je za Jutarnji predsjednik Udruge Srđan Fot, kojem je jedan od branitelja ispričao što se dogodilo.

Foto: Trend.com.hr

Ozlijeđena žena je prebačena helikopterom u KBC Dubrava u Zagrebu. Javila se za Jutarnji list nakon pretraga iz bolnice u Dubravi.

- Nešto ekipe je sjedilo u kafiću, neki na terasi, neki na stepenicama, a ja sam bila ispred stepenica, stajala sam van terase uz nekoliko bicikala. Ja sam tog čovjeka vidjela, stajao je sa strane uz taj crveni auto uz otvorena vrata. Nisam se u njega zagledavala jer je buljio u nas na jedan vrlo nelagodan način. Ja osobno nisam čula niti doživjela pa ne mogu ni potvrditi ni zanijekati da je nešto vikao, pamtim samo da je buljio bez riječi, čak i u jednog biciklistu, pa sam pomislila da se moda znaju. Mi smo ga ignorirali. Nakon nekih 10 minuta je sjeo u auto i krenuo, ali je zastao. Par minuta je opet gledao u nas. Okrenula sam glavu i u jednom trenutku začula gas do daske, zvuk guma i lomljavu bicikala. Išao je na mene, odgovorno tvrdim da su mi bicikli spasili život jer je na njih nasjeo. Dečki kažu da me vukao nekoliko metara, moj muž kaže da ne zna kako sam se otkačila da me nije vukao i dalje - kaže šokirana žena.

Čula je da mu je pri tome otpala registracija automobila, pa policiji nije bilo teško doći do njega. Biciklisti su brzo razmaknuli bicikle te je na isto parkiralište sletio helikopter i odvezao ozlijeđenu Kristinu.

Izmjerili mu 2,76 promila

Iz PU karlovačke navode da su zaprimili dojavu da je došlo do namjernog naleta automobila na grupu biciklista na parkiralištu ugostiteljskog objekta na području općine Vojnić te da je jedna biciklistkinja ozlijeđena, dok se počinitelj osobnim automobilom udaljio s mjesta događaja.

- Na mjestu događaja na parkiralištu ugostiteljskog objekta proveden je očevid, a brzom reakcijom policijskih službenika ubrzo je na adresi prebivališta pronađen i uhićen 44-godišnjak. Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se osumnjičeni muškarac, vozilom austrijskih nacionalnih oznaka, na parkiralištu ugostiteljskog objekta namjerno zaletio u parkirane bicikle koji su bili zaustavljeni zbog korištenja stanke sudionika biciklijade, uslijed čega je došlo do ozljeđivanja 46-godišnje biciklistkinje. Biciklistkinja je radi pružanja liječničke pomoći odmah prevezena u zdravstvenu ustanovu, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena‘ - stoji u priopćenju.

Foto: Trend.com.hr

Prilikom bijega, muškarac je izazvao prometnu nesreću pod utjecajem alkohola od 2,76 g/kg gdje je zbog neprilagođene brzine izletio u zavoju i udario u električni stup te se lakše ozlijedio. Udaljio se s mjesta nesreće, zbog čega će ga sankcionirati, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Osumnjičenog muškarca će privesti zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 222. Kaznenog zakona Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti u vezi kaznenog djela iz čl. 215. Kaznenog zakona Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Kaznenu prijavu podnijet će nadležnom državnom odvjetništvu.

Grad Karlovac osudio napad

Iz Grada Karlovca oglasili su se nakon incidenta i poručili da najoštrije osuđuju napad na sudionike biciklijade u sklopu obilježavanja 33. obljetnice 110. brigade ZNG/HV.

- U kontaktu smo s ozlijeđenom sudionicom koja je samo pukom srećom izbjegla ozljede opasne po život. Njoj želimo brzi oporavak, očekujemo da policija i državne institucije odrade svoj dio posla što prije, a svim pripadnicima 110. brigade i svim braniteljima poručujemo, da kao što su u Domovinskom ratu časno i dostojanstveno branili grad i domovinu, jednako tako i danas ostanu dostojanstveni jer nitko ne može bilo kojim činom, niti divljaštvom umanjiti, niti omalovažiti postojanje hrvatske države i vrijednosti Domovinskog rata. U cijelosti podržavamo reakciju Udruge 110. brigade. Kao i do sad, i u narednom razdoblju, gradonačelnik Damir Mandić i cijela gradska uprava stoji na raspolaganju - navode.