Pijani mistik ovisan o seksu: Carica mu je slijepo vjerovala...

Povodom 100. obljetnice brutalnog smaknuća ruske carske obitelji Romanov donosimo vam specijal o dinastiji koja je Rusijom vladala čak 300 godina. Zadnji pripadnici dinastije, car Nikolaj II. i carica Aleksandra te njihovo petero djece skončali su 17.srpnja 1918. godine od boljševičke ruke.

Miljenik carice Aleksandre i ruskih plemkinja kontroverzni Grigorij Rasputin vodio je neobuzdan i razvratan život. 'Ludi monah' kako su ga protivnici posprdno zvali bjesomučno se opijao, orgijao i rijetko se prao.

Za jedne, on je bio pravi Mesija, a za druge sam nečastivi. Za neke je bio i ostao pravi svetac, a za druge veliki mag. Jedni su ga smatrali iscjeliteljem i vidovnjakom, dok su ga drugi smatrali da je prevarant i razvratnik te optužili za zavjeru protiv carske obitelji Romanov i njihovo uništenje.

Foto: WIkipedia Rasputin u društvu carice i njezin djece

Rasputin je imao gotovo natprirodnu moć da utječe na um i volju mnogih ljudi, koju je koristio da ostvari utjecaj na ruski dvor i obitelj posljednjeg ruskog cara.

U vrlo kratkom vremenu postao jedan od najmoćnijih i najutjecajnijih osoba u Carstvu i osobni savjetnik cara Nikolaja II. i carice Aleksandre. To mu je uspjelo jer svojim posebnim moćima znao odagnati bol prestolonasljedniku Alekseju koji je bolovao od hemofilije. Čak ga je u više navrata spasio smrti. Nakon susreta sa Rasputinom dijete ne bi bilo izliječeno, ali bi bilo iscijeljeno. Dječak bi se nakon Rasputinovih seansi digao iz kreveta i to je bilo dovoljno da car i carica počnu Rasputina smatrati svojim duhovnim savjetnikom. Ubrzo se pokazalo da car nijednu odluku, uključujući i one najznačajnije političke odluke, nije više donosio bez Rasputina.

Foto: Wikipedia Car Nikolaj II. Romanov

Rasputin je cara nazivao "otac", a caricu "majka". Carska obitelj je toliko vjerovala Rasputinu da se carica i njezine kćeri sve do svoje smrti, u smaknute su godinu i pol dana nakon njegovog ubojstva, nosili njegove slike na medaljonima.

Rođen je u Sibiru 1869. godine u siromašnoj seljačkoj obitelji. Brat i sestra su mu umrli. Sestra se utopila, a brat je umro od upale pluća.

Od najranijeg djetinjstva je bio sklon meditaciji i zatvaranju u sebe. Pokazivao je i sposobnost iscjeljivanja od raznih bolesti. Pričalo se da je bilo dovoljno samo da položi ruku na oboljelo mjesto kod ljudi ili životinja, a naročito konja i oni bi ozdravili. Govorilo da krave daju više mlijeka kada su u njegovoj blizini.

Foto: WIkipedia

Imao je ledeni, magnetski pogled koji je opčinjavao sugovornike. Danas neki istraživači pretpostavljaju da je raspolagao naglašenim hipnotičkim sposobnostima koje su mu omogućavale da kontrolira ljude.

Tvrdio da ga je Bog odabrao za posebnu misiju te je ostavio ženu i djecu i putovao Rusijom tvrdeći da 'u ime Boga' liječi bolesne , ali isto tako da može prizivati kišu u vrijeme suša.

Često sam sebe bičevao do krvi, sve radi 'očišćenja' grijeha, a najviše od svega je volio preobraćivati "grešnice" na način da bi ih silovao ili orgijao s njima do zore..

Rasputin koji je imao nezasitni seksualni apetit nije bio neugledan muškarac. Bio je snažan i visok čak 193 centimetra, magičnog pogleda i znao je vrlo lako uvjeriti žene da im je potrebno 'očistiti grijehe'. Naravno, to bi trebale napraviti u njegovom krevetu. Plemkinje su često bile 'grešnice' na kojima primjenjivao "ljubavni način oproštenja grijeha i pročišćenja".

Foto: Topical Press Agency

Mnoge žene su s oduševljenjem pisale u svojim dnevnicima o 'pročišćenju'. Ženama nije smetalo ni to što je bio nepismen i jeo rukama, a nije držao ni do higijene te se bjesomučno opijao. Jednom se pohvalio kako šest mjeseci nije presvukao donje rublje. Volio se družiti s prostitutkama s kojima se po cijele noći opijao i rano ujutro vraćao kući.

Njegova supruga Praskovija koju je oženio kad mu je bilo tek 18 godina tolerirala je njegova seksualne susrete s ostalim ženama odnosno nije vidjela ništa loše u tome. Ostala mu je vjerna do kraja. 'Ima on dovoljno za sve', jednom je rekla.

Foto: WIkipedia Rasputin sa svojom djecom

Rasputin je bio veliki protivnik rata, što iz moralnih razloga, što iz uvjerenja da će rat sigurno dovesti do političke katastrofe. Kad se Rusija uključila u rat prorekao je da će ruska vojska biti uspješna samo ako sam car preuzme komandu nad vojskom, što je zbog loše pripremljenog Nikolaja rezultiralo katastrofalnim posljedicama po Rusiju.

Kad je car tražio da Rasputin ode na front blagosloviti rusku vojsku, jedan od generala je rekao da će ga objesiti ako se slučajno pojavi. Njegov snažan utjecaj na carsku obitelj te glasine o njegovoj seksualnoj vezi s caricom dovele su do njegove čudne smrti.

Izbjegao je smrt kad ga je 1914. godine pokušala ubiti ruska seljanka Jina Guseva, koja mu je zabila nož u trbuh. Dogodilo se to u Sibiru, u njegovom rodnom selu u kojem je živjela njegova žena i djeca i koju je dolazio posjećivati kad nije bio na ruskom carskom dvoru. Jina Guseva je nakon probadanja Rasputina navodno uzviknula: “Ubila sam Antikrista!” Ipak, Rasputin od probadanja nožem nije umro, nego je pobjegao niz ulicu, a Jina je pojurila za njim nastojeći ga dotući. Odbio ju je tek udarcem štapa u lice, nakon čega se ona predala policiji. Proglašena je ludom i stavljena u azil za mentalno poremećene. Rasputin se brzo oporavio.

