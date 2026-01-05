Šok u Sesvetama: Pijani mladić usred noći hodao s oružjem u rukama, ljudi zvali policiju

Policija je noćas intervenirala u Sesvetama nakon dojave da se muškarac hoda s vatrenim oružjem u rukama u Ulici Ljudevita Posavskog. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, dojava je zaprimljena danas oko 1.25 sati.

Policijski službenici ubrzo su izašli na teren te su u Ulici Krešimira Kovačevića zatekli muškarca, kojeg su odmah uhitili i priveli u službene prostorije. Utvrđeno je da se radi o 23-godišnjaku koji je bio pod utjecajem alkohola. Izmjerili su mu 1,43 promila.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, kao i podrijetlo i status vatrenog oružja koje je mladić nosio.