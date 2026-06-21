Pijani mladić napao policajca i maloljetnika u centru Zagreba

Zagrebačka policija izvijestila je kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad mladićem (18) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi na štetu dvojice policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke i kazneno djelo tjelesne ozljede na štetu maloljetnika.

- Policijska uprava zagrebačka zaprimila je 19. lipnja 2026. godine oko 1 sat dojavu da se u Tkalčićevoj ulici nalazi osoba koja je ozlijeđena. Policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja zatekli maloljetnika s vidljivim ozljedama glave, dok su prikupljenim saznanjima došli do informacije da se mogući počinitelj udaljio u smjeru Ulice Opatovina - rekli su iz policije.

Dodaju i da su obilaskom Opatovine uočili osobu za koju su posumnjali da je mogući počinitelj, a koja je u ruci držala staklene boce.

- Policijski službenici izdali su mu naredbu da boce spusti na tlo, što je i učinio, nakon čega je gurnuo policijskog službenika i srušio na tlo te počeo bježati. Policijski službenici krenuli su za njim i sustigli ga, nakon čega su nad njim, s ciljem savladavanja otpora, sprječavanja bijega i uhićenja, uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje) - rekla je policija.

Ističu i kako je osumnjičeni uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, gdje je utvrđeno je da se radi o 18-godišnjaku koji je imao 1,17 g/kg alkohola u organizmu. Policija je istaknula i kako je policajac lakše ozlijeđen, dok 18-godišnjak nije ozlijeđen.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu - zaključila je policija.