Pijani policajac skrivio nesreću kod Karlovca: Zbog brzine sletio u kanal pa završio u dvorištu

Policajac van službe u subotu je u 15 sati i 50 minuta skrivio prometnu nesreću na županijskoj cesti u Belajskim Poljicama u općini Barilović, a automobilom je upravljao u alkoholiziranom stanju, izvijestili su iz PU karlovačke.

Policijski službenik, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, upravljao je osobnim automobilom karlovačkih registracija te je zbog neprilagođene brzine u zavoju na nizbrdici sletio u kanal oborinskih voda i naletio na betonsku cijev. Nakon toga se nastavio nekontrolirano kretati dvorištem žene (74), gdje je udario u metalno kamionsko postolje.

Alkotestom je utvrđeno da je u krvi imao 2,03 promila alkohola te su ga poslali na otriježnjenje, a dalje će biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Načelnik PU karlovačke protiv policijskog će službenika podnijeti zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona o policiji.