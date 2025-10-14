Pijani policajac Vukovarskom vozio u suprotnom smjeru. Građanin ga zaustavio

Policijska uprava zagrebačka u ponedjeljak oko sedam ujutro dobila je dojavu o vozaču koji se kretao suprotnim smjerom Ulice grada Vukovara (od istočnog kolnika Avenije Hrvatske bratske zajednice prema zapadnom kolniku u dužini od oko 50 metara) u smjeru zapada.

Kada su policajci izašli na teren, imali su neugodno iznenađenje. Pijani vozač bio je policajac van službe, koji je upravljao privatnim vozilom pod utjecajem alkohola, nakon alkotestiranja je smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do otrježnjenja. Nadalje, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Na sudu je proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna.

Za svaku pohvalu, pijanog vozača je zaustavio građanin. Dobri Samaritanac je i obavijestio policiju putem Operativno-komunikacijskog centra.