Hrvatska policija već je oduzela hrpu električnih romobila. Evo što se dogodi nakon zapljene

Nakon što policija podnese optužni prijedlog protiv počinitelja, ujedno se predlaže i trajno oduzimanje prijevoznog sredstva, u ovom slučaju romobila, kazali su nam iz istarske policije. Sud odlučuje hoće li se romobil vratiti vlasniku ili ga trajno oduzimaju.

- Radi se o prijevoznom sredstvu koje nije razvrstano ni u jednu od kategorija vozila prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, pa je sukladno odredbama citiranog Zakona zabranjeno kretanje takvim prijevoznim sredstvima po prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka - kazali su iz policije.

Ako sud donese odluku o trajnom oduzimanju i ona postane pravomoćna i izvršna, trajno oduzeti predmet, romobil, predaje se Poreznoj upravi. Ona preuzme daljnje postupanje trajno oduzetog predmeta, sukladno odredbama Pravilnika o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima. Ti predmeti postaju vlasništvo Republike Hrvatske.