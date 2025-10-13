Ako sud donese odluku o trajnom oduzimanju, romobil se predaje Poreznoj upravi koja preuzme daljnje postupanje
Hrvatska policija već je oduzela hrpu električnih romobila. Evo što se dogodi nakon zapljene
Nakon što policija podnese optužni prijedlog protiv počinitelja, ujedno se predlaže i trajno oduzimanje prijevoznog sredstva, u ovom slučaju romobila, kazali su nam iz istarske policije. Sud odlučuje hoće li se romobil vratiti vlasniku ili ga trajno oduzimaju.
- Radi se o prijevoznom sredstvu koje nije razvrstano ni u jednu od kategorija vozila prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, pa je sukladno odredbama citiranog Zakona zabranjeno kretanje takvim prijevoznim sredstvima po prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka - kazali su iz policije.
Ako sud donese odluku o trajnom oduzimanju i ona postane pravomoćna i izvršna, trajno oduzeti predmet, romobil, predaje se Poreznoj upravi. Ona preuzme daljnje postupanje trajno oduzetog predmeta, sukladno odredbama Pravilnika o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima. Ti predmeti postaju vlasništvo Republike Hrvatske.
