Pijanom Međimurcu izmjerili su čak 5,24 promila. Zaustavili ga u vožnji u nedjelju u 8 ujutro!

S čak 5,42 promila alkohola u krvi vozio je u nedjelju 42-godišnji muškarac iz Čakovca, izvijestila je PU međimurska.

Policija je u ponedjeljak priopćila kako je vozač čakovečkih registarskih oznaka zaustavljen jučer u 8:40 sati u Nedelišću.

Nakon što mu je alkotestom izmjereno 5,24 promila priveden je u policijsku postaju i zadržan do otrježnjenja.

Prekršajno je prijavljen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Tijekom prijepodneva dovest će ga na Prekršajni odjel Općinskog suda u Čakovcu.

Inače, Križevčaninu su 2006. godine izmjerili čak 5,66 promila alkohola kad se vraćao pijan s proslave u selu. Njega su tada prebacili u Dom zdravlja u strahu za zdravlje, ali kako nije bio životno ugrožen prebačen je u zatvor. A to mu nije bilo prvi put da vozi pijan.

No hrvatski rekorder je, kako je pisala Slobodna, Mate Rogulj kojem su 2003. izmjerili 7,44 promila. No on nije pio za volanom, već kod kuće.Navodno je tada popio osam boca viskija.